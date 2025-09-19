Live
У Харкові перекриватимуть центральні вулиці – подробиці

Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, які тимчасові обмеження плануються на дорогах у Харкові, повідомили у пресслужбі мерії. 

Так 20 вересня у місті частково перекриють перехрестя на вулиці Григорія Сковороди та провулка Мечникова.

А 27 вересня з 15:00 до 18:00 повністю перекриють рух транспорту на вулиці Свободи на ділянці від вулиці Сумської до вулиці Алчевських.

“Також цього дня протягом доби діятимуть часткові обмеження руху на вул. Університетській, у пров. Ярмарковому, на майдані Конституції та майдані Павлівському”, – додали у міськраді.

Нагадаємо, у Службі відновлення та розвитку інфраструктури повідомляли, що на Харківщині з 22 вересня відновлюють роботу автоматичні комплекси габаритно-вагового контролю (WIM).

Читайте також: Тепло повертається: прогноз погоди у Харкові та області на 19 вересня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
