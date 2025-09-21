Без пострадавших, но с разрушениями. Как прошли сутки в Харькове и области
В Харьковской области три района подверглись атакам россиян, сообщила Нацполиция.
В Чугуеве русские БпЛА попали и повредили пустой склад.
В результате российских ударов повреждены жилые дома в поселке Белый Колодец.
Ночью российские БПЛА атаковали село Тимофеевка Золочевской громады. В результате попаданий частично повреждена частная усадьба, хозяйственные постройки и энергосети.
На территории Купянского района в результате обстрелов повреждены жилые дома.
Из-за атаки российских БПЛА по поселку Великий Бурлук повреждено хозяйственная постройка агропредприятия.
Читайте также: Кондрашовку россияне, вероятно, уже заняли – Машовец о боях у Купянска
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Без пострадавших, но с разрушениями. Как прошли сутки в Харькове и области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 сентября 2025 в 10:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области три района подверглись атакам россиян, сообщила Нацполиция.".