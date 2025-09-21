Live
Без пострадавших, но с разрушениями. Как прошли сутки в Харькове и области

Происшествия 10:39   21.09.2025
Оксана Якушко
В Харьковской области три района подверглись атакам россиян, сообщила Нацполиция.

В Чугуеве русские БпЛА попали и повредили пустой склад.

В результате российских ударов повреждены жилые дома в поселке Белый Колодец.

Ночью российские БПЛА атаковали село Тимофеевка Золочевской громады. В результате попаданий частично повреждена частная усадьба, хозяйственные постройки и энергосети.

На территории Купянского района в результате обстрелов повреждены жилые дома.

Из-за атаки российских БПЛА по поселку Великий Бурлук повреждено хозяйственная постройка агропредприятия.

Читайте также: Кондрашовку россияне, вероятно, уже заняли – Машовец о боях у Купянска

Автор: Оксана Якушко
