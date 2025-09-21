Без постраждалих, але з руйнуваннями. Як минула доба у Харкові й області
У Харківській області три райони зазнали атак росіян, повідомила Нацполіція.
У Чугуєві російські БпЛА поцілили і пошкодили порожній склад.
Внаслідок російських ударів пошкоджено житлові будинки у селищі Білий Колодязь.
Вночі російські БпЛА атакували село Тимофіївка Золочівської громади. Внаслідок влучань частково пошкоджена приватна садиба, господарчі споруди та енергомережі.
На території Куп’янського району внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки.
Через атаку російських БпЛА по селищу Великий Бурлук пошкоджена господарська будівля агропідприємства.
21 Вересня 2025 в 10:39
