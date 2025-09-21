За 1 млрд грн в Изюме планируют реконструировать разбомбленную ранее больницу

Во время нового наступления россиян ХОВА планирует отстроить больницу Песчанской Богоматери в Изюме, сообщают «Наші гроші».

«Наибольшим тендером недели стала реконструкция больницы Песчанской Богоматери в городе Изюм стоимостью 1 млрд. грн. Этот город уже был оккупирован в начале вторжения, затем освобожден. Во время боев больницу разрушили авиабомбами. Тендер на ее восстановление провели как раз сейчас, когда российские войска ведут новый прорыв в направлении города», — подчеркнули антикоррупционеры.

От Изюма до линии боевого столкновения осталось всего 30 км. Сам город регулярно обстреливают.

«Однако это не помешало Харьковской обладминистрации Олега Синегубова запланировать реконструкцию больницы до конца 2026 года на средства областного бюджета», — отметили «Наші гроші».

В этом году запланировали потратить 200 тысяч гривен на расчистку зеленых насаждений для строительной площадки. Основные работы планируют на следующий год.

«Анализировать сметные цены нет никакого смысла, поскольку никто не знает, будет ли Изюм оккупирован или нет, и какое состояние экономики и инфляции будет в следующем году. Соответственно, прогнозировать сам факт строительства сейчас невозможно. Однако договором между ОГА и консорциумом «Билдинг групп» предусмотрена возможность 20% предоплаты на будущие работы. Так что нельзя исключать, что обладминистрация заплатит 200 млн грн, а работы из-за войны так и не начнутся», — предполагают антикоррупционеры.

Консорциум «Билдинг Групп», по данным аналитической системы «YouControl», связан с инвестиционно-строительной корпорацией «Авантаж», ключевым лицом которой является бывший нардеп от «Партии регионов» Анатолий Денисенко.

Интересно, что на этой неделе фирма «Промтекс» из состава этого консорциума получила еще один подряд обладминистрации по ремонту пораженного обстрелом дома на Салтовке в Харькове за 138 млн грн.