За 1 млрд грн в Ізюмі планують реконструювати лікарню, розбомблену раніше

Суспільство 20:59   21.09.2025
Оксана Якушко
За 1 млрд грн в Ізюмі планують реконструювати лікарню, розбомблену раніше

Під час нового наступу росіян ХОВА планує відбудувати лікарню Піщанської Богоматері в Ізюмі, повідомляють «Наші гроші».

«Найбільшим тендером тижня стала реконструкція лікарні Піщанської Богоматері в місті Ізюм вартістю 1 млрд грн. Це місто вже було окуповане на початку вторгнення, потім звільнено. Під час боїв лікарня була зруйнована авіабомбами. Тендер на її відновлення провели якраз зараз, як російські війська ведуть новий прорив в напрямку міста», – підкреслили антикорупціонери.

Від Ізюма до лінії бойового зіткнення лишилось всього 30 км. Місто регулярно обстрілюють.

«Однак це не завадило Харківській обладміністрації Олега Синєгубова запланувати реконструкцію лікарні до кінця 2026 року коштом обласного бюджету», – зазначили «Наші гроші».

У цьому році запланували витратити 200 тисяч гривень на розчищення зелених насаджень для будівельного майданчика. Основні роботи планують на наступний рік.

«Аналізувати кошторисні ціни немає ніякого сенсу, оскільки ніхто не знає чи буде Ізюм окупований, чи ні, та який стан економіки і інфляції буде наступного року. Відповідно прогнозувати сам факт будівництва зараз неможливо. Однак договором між ОДА і консорціумом «Білдінг груп» передбачена можливість 20% попередньої оплати на майбутні роботи. Тож не можна виключати, що обладміністрація заплатить 200 млн грн, а роботи через війну так і не почнуться», – припускають антикорупціонери.

Консорціум «Білдінг Груп», за даними аналітичної системи «YouControl», пов’язаний з інвестиційно-будівельною корпорацією «Авантаж», ключовою особою якої є колишній нардеп від «Партії регіонів» Анатолій Денисенко.

Цікаво, що цього тижня фірма «Промтекс» зі складу цього консорціуму отримала ще один підряд обладміністрації на ремонт ураженого обстрілом будинку на Салтівці в Харкові за 138 млн грн.

Читайте також: Яке місто після захоплення Куп’янська на Харківщині стане новою ціллю РФ 📹

Автор: Оксана Якушко
