Харьковщину атакуют «Шахеды»: 22 сентября взрыв прогремел в Изюме

О взрыве, который слышали в Изюме, в 17:12 22 сентября сообщила городская военная администрация.

Дополнено в 17:29. Изюмская ГВА сообщила: по предварительным данным, «прилетов» на территории громады нет.

17:21. Воздушная тревога в Изюмском районе актуальна с 15:42. Незадолго до взрыва в Telegram-канале ГВА предупредили о движении в сторону города двух БпЛА типа «Шахед».

Подробностей о последствиях «прилета» руководство города пока не сообщило.

Воздушные силы ВСУ информировали о пролете БпЛА на севере Донецкой области, который как раз граничит с Изюмским районом.

В Харькове тем временем также объявили воздушную тревогу — в 17:15. Воздушные силы ВСУ очередной раз за день проинформировали об угрозе пусков врагом баллистики.

Взрыв сегодня, 22 сентября, слышали и в Харькове — около 11:20. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ракета ударила по селу Бобровка — оно находится за окружной дорогой, напротив Северной Салтовки.