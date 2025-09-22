Харьковщину атакуют «Шахеды»: 22 сентября взрыв прогремел в Изюме
О взрыве, который слышали в Изюме, в 17:12 22 сентября сообщила городская военная администрация.
Дополнено в 17:29. Изюмская ГВА сообщила: по предварительным данным, «прилетов» на территории громады нет.
17:21. Воздушная тревога в Изюмском районе актуальна с 15:42. Незадолго до взрыва в Telegram-канале ГВА предупредили о движении в сторону города двух БпЛА типа «Шахед».
Подробностей о последствиях «прилета» руководство города пока не сообщило.
Воздушные силы ВСУ информировали о пролете БпЛА на севере Донецкой области, который как раз граничит с Изюмским районом.
В Харькове тем временем также объявили воздушную тревогу — в 17:15. Воздушные силы ВСУ очередной раз за день проинформировали об угрозе пусков врагом баллистики.
Читайте также: Два боя идут на Харьковщине — сводка Генштаба на 16:00
Взрыв сегодня, 22 сентября, слышали и в Харькове — около 11:20. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ракета ударила по селу Бобровка — оно находится за окружной дорогой, напротив Северной Салтовки.
Новости по теме:
22 сентября 2025 в 17:29
