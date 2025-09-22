Харківщину атакують “шахеди”: 22 вересня вибух пролунав в Ізюмі

Про вибух, який чули в Ізюмі, о 17:12 22 вересня повідомила міська військова адміністрація.

Доповнено о 17:29. Ізюмська МВА повідомила: за попередніми даними, “прильотів” на території громади немає.

17:21. Повітряна тривога в Ізюмському районі актуальна з 15:42. Незадовго до вибуху в телеграм-каналі МВА попередили про рух у бік міста двох БпЛА типу “Шахед”.

Подробиць про наслідки “прильоту” керівництво міста наразі не повідомило.

Повітряні сили ЗСУ інформували про проліт БпЛА на півночі Донецької області, який якраз межує з Ізюмським районом.

У Харкові тим часом також оголосили повітряну тривогу – о 17:15. Повітряні сили ЗСУ вкотре поінформували про загрозу пусків ворогом балістики.

Вибух сьогодні, 22 вересня, чули й у Харкові – близько 11:20. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ракета вдарила по селу Бобрівка – воно знаходиться за окружною дорогою навпроти Північної Салтівки.