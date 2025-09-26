Live
  • Пт 26.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Новая подземная школа вскоре появится в Чугуеве – Синегубов (фото)

Общество 15:34   26.09.2025
Виктория Яковенко
Новая подземная школа вскоре появится в Чугуеве – Синегубов (фото) Фото: Олег Синегубов

В городе Чугуев на Харьковщине возводят защитное сооружение площадью почти 1400 кв. м на территории лицея.

Оно сможет вместить одновременно до 360 человек, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, подземную школу откроют в скором времени.

«Внутри обустроим все необходимое для полноценного учебного процесса даже во время угрозы – от парт до интерактивных досок. Обязательное условие – инклюзивность помещения. Так что в укрытии будут все необходимые средства для доступа маломобильных людей, в том числе специальные подъемники», — отметил Синегубов.

Глава ХОВА также отметил автономность этого пространства. Здесь предусмотрены монтаж дизель-генератора и резервуары запаса воды на случай, если враг атакует энергетику.

подземная школа в Чугуеве
Фото: Олег Синегубов
подземная школа в Чугуеве
Фото: Олег Синегубов

Напомним, в Песочинской громаде заработала новая подземная школа, где смогут учиться офлайн почти 300 учеников. Уроки здесь будут проводить в две смены, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. В подземной школе обустроили пять классов, медпункт, столовую и санитарные зоны.

Читайте также: Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
25.09.2025, 13:11
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
25.09.2025, 10:14
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
25.09.2025, 21:00
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
26.09.2025, 14:30
Новости Харькова — главное 26 сентября: вернули свет, долги за «коммуналку»
Новости Харькова — главное 26 сентября: вернули свет, долги за «коммуналку»
26.09.2025, 15:09
Новая подземная школа вскоре появится в Чугуеве – Синегубов (фото)
Новая подземная школа вскоре появится в Чугуеве – Синегубов (фото)
26.09.2025, 15:34

Новости по теме:

25.09.2025
Под Харьковом открыли подземную школу, анонсируют и детсад (фото, видео)
24.09.2025
Офлайн-обучение в 30 км от РФ: где достраивают укрытие на Харьковщине (фото)
23.09.2025
В Харькове – серия взрывов. Город под атакой российских БпЛА
22.09.2025
Харьковщина получит миллионы на защиту энергетики – нардеп (документ)
22.09.2025
25 КАБов и более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за неделю – Синегубов

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новая подземная школа вскоре появится в Чугуеве – Синегубов (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Чугуев на Харьковщине возводят защитное сооружение площадью почти 1400 кв. м на территории лицея.".