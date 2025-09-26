Новая подземная школа вскоре появится в Чугуеве – Синегубов (фото)
В городе Чугуев на Харьковщине возводят защитное сооружение площадью почти 1400 кв. м на территории лицея.
Оно сможет вместить одновременно до 360 человек, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, подземную школу откроют в скором времени.
«Внутри обустроим все необходимое для полноценного учебного процесса даже во время угрозы – от парт до интерактивных досок. Обязательное условие – инклюзивность помещения. Так что в укрытии будут все необходимые средства для доступа маломобильных людей, в том числе специальные подъемники», — отметил Синегубов.
Глава ХОВА также отметил автономность этого пространства. Здесь предусмотрены монтаж дизель-генератора и резервуары запаса воды на случай, если враг атакует энергетику.
Напомним, в Песочинской громаде заработала новая подземная школа, где смогут учиться офлайн почти 300 учеников. Уроки здесь будут проводить в две смены, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. В подземной школе обустроили пять классов, медпункт, столовую и санитарные зоны.
