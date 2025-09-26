Нова підземна школа незабаром з’явиться у Чугуєві – Синєгубов (фото)
У місті Чугуїв на Харківщині зводять захисну споруду площею майже 1400 кв. м на території ліцею.
Вона зможе вмістити одночасно до 360 людей, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, підземну школу відкриють незабаром.
«Всередині облаштуємо все необхідне для повноцінного навчального процесу навіть під час загрози — від парт до інтерактивних дошок. Обов’язкова умова – інклюзивність приміщення. Тож в укритті будуть усі необхідні засоби для доступу маломобільних людей, зокрема спеціальні підйомники», – зазначив Синєгубов.
Голова ХОВА також відзначив автономність цього простору. Тут передбачили монтаж дизель-генератора та резервуарів запасу води на випадок, якщо ворог атакує енергетику.
Нагадаємо, у Пісочинській громаді запрацювала нова підземна школа, де зможуть навчатися офлайн майже 300 учнів. Уроки тут проводитимуть у дві зміни, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. У підземній школі облаштували п’ять класів, медпункт, їдальню та санітарні зони.
Читайте також: Скільки жителів Харківщини заборгували за «комуналку»: чи відключать послуги
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, підземна школа, харківщина, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нова підземна школа незабаром з’явиться у Чугуєві – Синєгубов (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Чугуїв на Харківщині зводять захисну споруду площею майже 1400 кв. м на території ліцею.".