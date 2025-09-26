Нова підземна школа незабаром з’явиться у Чугуєві – Синєгубов (фото)

У місті Чугуїв на Харківщині зводять захисну споруду площею майже 1400 кв. м на території ліцею.

Вона зможе вмістити одночасно до 360 людей, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, підземну школу відкриють незабаром.

«Всередині облаштуємо все необхідне для повноцінного навчального процесу навіть під час загрози — від парт до інтерактивних дошок. Обов’язкова умова – інклюзивність приміщення. Тож в укритті будуть усі необхідні засоби для доступу маломобільних людей, зокрема спеціальні підйомники», – зазначив Синєгубов.

Голова ХОВА також відзначив автономність цього простору. Тут передбачили монтаж дизель-генератора та резервуарів запасу води на випадок, якщо ворог атакує енергетику.

Нагадаємо, у Пісочинській громаді запрацювала нова підземна школа, де зможуть навчатися офлайн майже 300 учнів. Уроки тут проводитимуть у дві зміни, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. У підземній школі облаштували п’ять класів, медпункт, їдальню та санітарні зони.