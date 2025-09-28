Live
В неудовлетворительном состоянии — отремонтировать дороги на ХТЗ просят мэрию

Общество 22:12   28.09.2025
Оксана Горун
В неудовлетворительном состоянии — отремонтировать дороги на ХТЗ просят мэрию Фото: ХГС

На сайте Харьковского горсовета создали петицию с просьбой к городским властям обратить внимание на состояние дорог на ХТЗ.

Автор петиции Дмитрий привел перечень улиц, которые, по его мнению, нуждаются во вмешательстве дорожников. Список следующий:

  1. Проспект Александровский.
  2. Перекресток улиц Осипенко и проспекта Александровского.
  3. Участок от улицы Коммунальщиков до ул. Осипенко.
  4. Улица 12 Апреля.

Причем, если в первых трех случаях автор петиции жалуется на наплывы и провали асфальта на отдельных участках дорог, то состоянию покрытия на ул. 12 Апреля он вынес вовсе не утешительный диагноз: «Полностью вся в неудовлетворительном состоянии».

Читайте также: Рекорд с начала войны: где на Харьковщине отремонтируют дорогу за 38 млн

Также Дмитрий попросил ввести работу светофоров на проспекте Александровском «в режиме зеленой волны». Чтобы руководство города рассмотрело петицию, ее должны подписать 5000 человек за 90 дней. Сбор подписей под обращением о дорогах на ХТЗ открыли 28 сентября.

Автор: Оксана Горун
