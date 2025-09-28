В неудовлетворительном состоянии — отремонтировать дороги на ХТЗ просят мэрию
На сайте Харьковского горсовета создали петицию с просьбой к городским властям обратить внимание на состояние дорог на ХТЗ.
Автор петиции Дмитрий привел перечень улиц, которые, по его мнению, нуждаются во вмешательстве дорожников. Список следующий:
- Проспект Александровский.
- Перекресток улиц Осипенко и проспекта Александровского.
- Участок от улицы Коммунальщиков до ул. Осипенко.
- Улица 12 Апреля.
Причем, если в первых трех случаях автор петиции жалуется на наплывы и провали асфальта на отдельных участках дорог, то состоянию покрытия на ул. 12 Апреля он вынес вовсе не утешительный диагноз: «Полностью вся в неудовлетворительном состоянии».
Читайте также: Рекорд с начала войны: где на Харьковщине отремонтируют дорогу за 38 млн
Также Дмитрий попросил ввести работу светофоров на проспекте Александровском «в режиме зеленой волны». Чтобы руководство города рассмотрело петицию, ее должны подписать 5000 человек за 90 дней. Сбор подписей под обращением о дорогах на ХТЗ открыли 28 сентября.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В неудовлетворительном состоянии — отремонтировать дороги на ХТЗ просят мэрию»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 сентября 2025 в 22:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета создали петицию с просьбой к городским властям обратить внимание на состояние дорог на ХТЗ".