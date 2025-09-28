У незадовільному стані – відремонтувати дороги на ХТЗ просять мерію Харкова

На сайті Харківської міськради створили петицію із проханням до міської влади звернути увагу на стан доріг на ХТЗ.

Автор петиції Дмитро навів перелік вулиць, які, на його думку, потребують втручання шляховиків. Список наступний:

Проспект Олександрівський. Перехрестя вулиць Осипенка та проспекту Олександрівського. Ділянка від вулиці Комунальників до вул. Осипенка. Вулиця 12 Квітня.

Причому, якщо в перших трьох випадках автор петиції скаржиться на напливи та провали асфальту на окремих ділянках доріг, то стану покриття на вул. 12 Квітня він виніс зовсім не втішний діагноз: “Повністю вся в незадовільному стані”.

Також Дмитро попросив запровадити роботу світлофорів на Олександрівському проспекті “в режимі зеленої хвилі”. Щоб керівництво міста розглянуло петицію, її мають підписати 5000 осіб за 90 днів. Збір підписів під зверненням про дороги на ХТЗ відкрили 28 вересня.