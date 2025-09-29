Live
Обманула знакомых на 1 млн грн: харьковчанку отправили в тюрьму на 5 лет

Общество 14:20   29.09.2025
Виктория Яковенко
Обманула знакомых на 1 млн грн: харьковчанку отправили в тюрьму на 5 лет Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители через апелляцию отменили условное наказание мошеннице из Харькова.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурантка на протяжении 2022-2023 годов систематически обманывала своих знакомых. Она пользовалась доверием людей и выдумывала разные поводы для получения средств: развитие бизнеса, похороны дедушки, помощь мужу выйти из СИЗО и оплата услуг защитника и т.д.

«Среди потерпевших — военнослужащий, которому обвиняемая пообещала помочь с приобретением дронов. Мужчина перечислил на ее счет 40 тысяч гривен, однако никаких обязательств женщина не выполнила», — установили правоохранители.

Отмечается, что фигурантка убеждала людей в необходимости, получала деньги на банковскую карточку или наличными и тратила их по собственному усмотрению. Сумма нанесенного ущерба пострадавшим достигает около 1 млн гривен.

Шевченковский райсуд Харькова признал 33-летнюю женщину виновной в мошенничестве. Ей назначили 5 лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УК Украины освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Правоохранители с приговором не согласились и подали апелляцию.

«Суд апелляционной инстанции ее удовлетворил: приговор первой инстанции отменен, женщине назначили реальное наказание — 5 лет лишения свободы», — отметили в прокуратуре.

Напомним, в Харькове правоохранители разоблачили мужчину, который, по данным следствия, «продал» несуществующие дрова женщине. Установлено, что на предложение фигуранта в интернете «купилась» женщина.

Автор: Виктория Яковенко
