Обманула знакомых на 1 млн грн: харьковчанку отправили в тюрьму на 5 лет
Правоохранители через апелляцию отменили условное наказание мошеннице из Харькова.
По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурантка на протяжении 2022-2023 годов систематически обманывала своих знакомых. Она пользовалась доверием людей и выдумывала разные поводы для получения средств: развитие бизнеса, похороны дедушки, помощь мужу выйти из СИЗО и оплата услуг защитника и т.д.
«Среди потерпевших — военнослужащий, которому обвиняемая пообещала помочь с приобретением дронов. Мужчина перечислил на ее счет 40 тысяч гривен, однако никаких обязательств женщина не выполнила», — установили правоохранители.
Отмечается, что фигурантка убеждала людей в необходимости, получала деньги на банковскую карточку или наличными и тратила их по собственному усмотрению. Сумма нанесенного ущерба пострадавшим достигает около 1 млн гривен.
Шевченковский райсуд Харькова признал 33-летнюю женщину виновной в мошенничестве. Ей назначили 5 лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УК Украины освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.
Правоохранители с приговором не согласились и подали апелляцию.
«Суд апелляционной инстанции ее удовлетворил: приговор первой инстанции отменен, женщине назначили реальное наказание — 5 лет лишения свободы», — отметили в прокуратуре.
Напомним, в Харькове правоохранители разоблачили мужчину, который, по данным следствия, «продал» несуществующие дрова женщине. Установлено, что на предложение фигуранта в интернете «купилась» женщина.
- • Дата публикации материала: 29 сентября 2025 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители через апелляцию отменили условное наказание мошеннице из Харькова.".