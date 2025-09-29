Ошукала знайомих на 1 млн грн: харків’янку відправили у тюрму на 5 років
Правоохоронці через апеляцію скасували умовне покарання шахрайці з Харкова.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурантка впродовж 2022–2023 років систематично обманювала своїх знайомих. Вона користувалася довірою людей та вигадувала різні приводи для отримання коштів: розвиток бізнесу, похорон дідуся, допомога чоловікові вийти із СІЗО та оплата послуг захисника тощо.
«Серед потерпілих — військовослужбовець, якому обвинувачена пообіцяла допомогти з придбанням дронів. Чоловік перерахував на її рахунок 40 тисяч гривень, проте жодних зобов’язань жінка не виконала», – встановили правоохоронці.
Зазначається, що фігурантка переконувала людей у нагальній потребі, отримувала гроші на банківську картку або готівкою та витрачала їх на власний розсуд. Сума завданих збитків потерпілим сягає близько 1 млн гривень.
Шевченківський райсуд Харкова визнав 33-річну жінку винною у шахрайстві. Їй призначили 5 років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.
Правоохоронці із вироком не погодились і подали апеляцію.
«Суд апеляційної інстанції її задовольнив: вирок першої інстанції скасовано, жінці призначено реальне покарання — 5 років позбавлення волі», – зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, у Харкові правоохоронці викрили чоловіка, який, за даними слідства, «продав» неіснуючі дрова жінці. Встановлено, що на пропозицію фігуранта в інтернеті «купилась» жінка.
Категорії: Суспільство, Харків
Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2025 в 14:20
