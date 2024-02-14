Ходила з дитиною по квартирах: харків’янка вкрала у жінки золоті сережки
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові викрили шахрайку, яка обікрала жінку.
Зловмисницею виявилася 51-річна раніше судима жителька Шевченківського району. Про злочин правоохоронці дізналися із соцмереж, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Там встановили, що шахрайка ходила по квартирах будинку по вулиці 23 Серпня з шестирічною дитиною та просила допомогти грошима.
Потерпіла від дій жінки розповіла копам, що відчинила двері невідомій, дала їй 550 гривень, дитячу шапку й чоботи. Після бесіди зі зловмисницею жінка виявила відсутність золотих сережок.
Протягом доби копи знайшли зловмисницю. У неї вилучили вкрадені ювелірні вироби.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 11:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили шахрайку, яка обікрала жінку.".