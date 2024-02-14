Ходила з дитиною по квартирах: харків’янка вкрала у жінки золоті сережки

У Харкові викрили шахрайку, яка обікрала жінку.

Зловмисницею виявилася 51-річна раніше судима жителька Шевченківського району. Про злочин правоохоронці дізналися із соцмереж, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Там встановили, що шахрайка ходила по квартирах будинку по вулиці 23 Серпня з шестирічною дитиною та просила допомогти грошима.

Потерпіла від дій жінки розповіла копам, що відчинила двері невідомій, дала їй 550 гривень, дитячу шапку й чоботи. Після бесіди зі зловмисницею жінка виявила відсутність золотих сережок.

Протягом доби копи знайшли зловмисницю. У неї вилучили вкрадені ювелірні вироби.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ.