Ходила с ребенком по квартирам: харьковчанка украла у женщины золотые серьги
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове разоблачили мошенницу, которая ограбила женщину.
Злоумышленницей оказалась 51-летняя ранее судимая жительница Шевченковского района. О преступлении правоохранители узнали из соцсетей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Там установили, что мошенница ходила по квартирам дома по улице 23 августа с шестилетним ребенком и просила помочь деньгами.
Потерпевшая от действий женщины рассказала копам, что открыла дверь неизвестной, дала ей 550 гривен, детскую шапку и сапоги. После беседы со злоумышленницей женщина обнаружила отсутствие золотых сережек.
В течение суток копы нашли фигурантку. У нее изъяли украденные ювелирные изделия.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 11:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили мошенницу, которая ограбила женщину.".