Ходила с ребенком по квартирам: харьковчанка украла у женщины золотые серьги

В Харькове разоблачили мошенницу, которая ограбила женщину.

Злоумышленницей оказалась 51-летняя ранее судимая жительница Шевченковского района. О преступлении правоохранители узнали из соцсетей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Там установили, что мошенница ходила по квартирам дома по улице 23 августа с шестилетним ребенком и просила помочь деньгами.

Потерпевшая от действий женщины рассказала копам, что открыла дверь неизвестной, дала ей 550 гривен, детскую шапку и сапоги. После беседы со злоумышленницей женщина обнаружила отсутствие золотых сережек.

В течение суток копы нашли фигурантку. У нее изъяли украденные ювелирные изделия.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ.