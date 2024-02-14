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Ходила с ребенком по квартирам: харьковчанка украла у женщины золотые серьги

Общество 11:43   14.02.2024
Виктория Яковенко
Ходила с ребенком по квартирам: харьковчанка украла у женщины золотые серьги Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове разоблачили мошенницу, которая ограбила женщину.

Злоумышленницей оказалась 51-летняя ранее судимая жительница Шевченковского района. О преступлении правоохранители узнали из соцсетей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Там установили, что мошенница ходила по квартирам дома по улице 23 августа с шестилетним ребенком и просила помочь деньгами.

Потерпевшая от действий женщины рассказала копам, что открыла дверь неизвестной, дала ей 550 гривен, детскую шапку и сапоги. После беседы со злоумышленницей женщина обнаружила отсутствие золотых сережек.

В течение суток копы нашли фигурантку. У нее изъяли украденные ювелирные изделия.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 11:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили мошенницу, которая ограбила женщину.".