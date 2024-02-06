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43 украинцев обманул житель поселка с Харьковщины, торгуя «воздухом»

Происшествия 17:51   06.02.2024
Оксана Якушко
43 украинцев обманул житель поселка с Харьковщины, торгуя «воздухом»

Житель поселка Песочин продавал несуществующие товары, сообщила Харьковская областная прокуратура.

С октября 2021 года 33-летний житель Песочина Харьковской области размещал объявления о продаже несуществующих товаров на известных платформах интернет-объявлений. Делец «продавал» автомобильные шины, подводные видеокамеры, эхолоты, бытовые газовые баллоны.

Доверчивые граждане переводили полную оплату за «товар» на банковские карты мошенника, однако так его и не получали.

Мужчина обманул 43 человека из разных областей Украины. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет почти 300 тысяч гривен.

В сентябре 2023 года правоохранители разоблачили мужчину. Будут судить его в Харьковском райсуде по факту мошенничества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 17:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель поселка Песочин продавал несуществующие товары, сообщила Харьковская областная прокуратура.".