43 украинцев обманул житель поселка с Харьковщины, торгуя «воздухом»
Житель поселка Песочин продавал несуществующие товары, сообщила Харьковская областная прокуратура.
С октября 2021 года 33-летний житель Песочина Харьковской области размещал объявления о продаже несуществующих товаров на известных платформах интернет-объявлений. Делец «продавал» автомобильные шины, подводные видеокамеры, эхолоты, бытовые газовые баллоны.
Доверчивые граждане переводили полную оплату за «товар» на банковские карты мошенника, однако так его и не получали.
Мужчина обманул 43 человека из разных областей Украины. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет почти 300 тысяч гривен.
В сентябре 2023 года правоохранители разоблачили мужчину. Будут судить его в Харьковском райсуде по факту мошенничества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гроші, деньги, житель, карточка, мошенник, Песочин, товар, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 17:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель поселка Песочин продавал несуществующие товары, сообщила Харьковская областная прокуратура.".