43 украинцев обманул житель поселка с Харьковщины, торгуя «воздухом»

Житель поселка Песочин продавал несуществующие товары, сообщила Харьковская областная прокуратура.

С октября 2021 года 33-летний житель Песочина Харьковской области размещал объявления о продаже несуществующих товаров на известных платформах интернет-объявлений. Делец «продавал» автомобильные шины, подводные видеокамеры, эхолоты, бытовые газовые баллоны.

Доверчивые граждане переводили полную оплату за «товар» на банковские карты мошенника, однако так его и не получали.

Мужчина обманул 43 человека из разных областей Украины. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет почти 300 тысяч гривен.

В сентябре 2023 года правоохранители разоблачили мужчину. Будут судить его в Харьковском райсуде по факту мошенничества.