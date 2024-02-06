43 українці обдурив мешканець селища з Харківщини, продаючи «повітря»

Мешканець селища Пісочин продавав неіснуючі товари, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Від жовтня 2021 року 33-річний житель селища Пісочин Харківської області розміщував оголошення про продаж неіснуючих товарів на відомих платформах інтернет-обʼяв. Ділок «продавав» автомобільні шини, підводні відеокамери, ехолоти, побутові газові балони тощо.

Довірливі громадяни здійснювали передплату або повну оплату за «товар» на банківські картки шахрая, однак так його і не отримували.

Чоловік ошукав 43 людей з різних областей України. Загальна шкода, завдана потерпілим, складає майже 300 тисяч гривень.

У вересні 2023 року правоохоронці викрили чоловіка. Судитимуть його у Харківському районному суді Харківської області за фактом шахрайства.