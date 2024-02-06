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43 українці обдурив мешканець селища з Харківщини, продаючи «повітря»

Події 17:51   06.02.2024
Оксана Якушко
43 українці обдурив мешканець селища з Харківщини, продаючи «повітря»

Мешканець селища Пісочин продавав неіснуючі товари, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Від жовтня 2021 року 33-річний житель селища Пісочин Харківської області розміщував оголошення про продаж неіснуючих товарів на відомих платформах інтернет-обʼяв. Ділок «продавав» автомобільні шини, підводні відеокамери, ехолоти, побутові газові балони тощо.

Довірливі громадяни здійснювали передплату або повну оплату за «товар» на банківські картки шахрая, однак так його і не отримували.

Чоловік ошукав 43 людей з різних областей України. Загальна шкода, завдана потерпілим, складає майже 300 тисяч гривень.

У вересні 2023 року правоохоронці викрили чоловіка. Судитимуть його у Харківському районному суді Харківської області за фактом шахрайства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 17:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець селища Пісочин продавав неіснуючі товари, повідомила Харківська обласна прокуратура.".