43 українці обдурив мешканець селища з Харківщини, продаючи «повітря»
Мешканець селища Пісочин продавав неіснуючі товари, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Від жовтня 2021 року 33-річний житель селища Пісочин Харківської області розміщував оголошення про продаж неіснуючих товарів на відомих платформах інтернет-обʼяв. Ділок «продавав» автомобільні шини, підводні відеокамери, ехолоти, побутові газові балони тощо.
Довірливі громадяни здійснювали передплату або повну оплату за «товар» на банківські картки шахрая, однак так його і не отримували.
Чоловік ошукав 43 людей з різних областей України. Загальна шкода, завдана потерпілим, складає майже 300 тисяч гривень.
У вересні 2023 року правоохоронці викрили чоловіка. Судитимуть його у Харківському районному суді Харківської області за фактом шахрайства.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: гроші, житель, карточка, мошенник, Песочин, товар, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 17:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець селища Пісочин продавав неіснуючі товари, повідомила Харківська обласна прокуратура.".