Подростка с Чугуевщины нашли у знакомого в Харькове: его искала полиция

Полицейские разыскали пропавшего парня с Чугуевщины.

7 октября около 19:00 к правоохранителям обратилась жительница Малиновской громады и заявила об исчезновении ее 16-летнего сына. Парень ушел из дома и сообщил по телефону, что возвращаться не планирует, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Самостоятельные поиски матери результата не дали. На розыск несовершеннолетнего был ориентирован весь личный состав полиции. Правоохранители тщательно проверили круг общения молодого человека и возможные места его пребывания», — отметили копы.

Около полуночи полицейские установили, что подросток находится у знакомого в Харькове. Правоохранители доставили парня домой и передали матери.

С несовершеннолетним провели профилактическую беседу.

