Подростка с Чугуевщины нашли у знакомого в Харькове: его искала полиция

Общество 15:29   08.10.2025
Виктория Яковенко
Подростка с Чугуевщины нашли у знакомого в Харькове: его искала полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские разыскали пропавшего парня с Чугуевщины.

7 октября около 19:00 к правоохранителям обратилась жительница Малиновской громады и заявила об исчезновении ее 16-летнего сына. Парень ушел из дома и сообщил по телефону, что возвращаться не планирует, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Самостоятельные поиски матери результата не дали. На розыск несовершеннолетнего был ориентирован весь личный состав полиции. Правоохранители тщательно проверили круг общения молодого человека и возможные места его пребывания», — отметили копы.

Около полуночи полицейские установили, что подросток находится у знакомого в Харькове. Правоохранители доставили парня домой и передали матери.

С несовершеннолетним провели профилактическую беседу.

Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области просили помочь в поисках жителя Дергачей Александра Алексеева 1985 года рождения. По данным правоохранителей, к ним обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат ушел на работу 1 октября и до сих пор не вернулся. Приметы мужчины.

Читайте также: В Харькове задержали администратора Telegram-канала, за какие «новости» – СБУ

Автор: Виктория Яковенко
