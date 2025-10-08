Підлітка з Чугуївщини знайшли у знайомого в Харкові: його шукала поліція
Поліцейські розшукали зниклого хлопця з Чугуївщини.
7 жовтня близько 19:00 до правоохоронців звернулася мешканка Малинівської громади та заявила про зникнення її 16-річного сина. Хлопець пішов з дому та повідомив телефоном, що повертатися не планує, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Самостійні пошуки матері результату не дали. На розшук неповнолітнього було орієнтовано весь особовий склад поліції. Правоохоронці ретельно перевірили коло спілкування хлопця та можливі місця його перебування», – зазначили копи.
Близько опівночі поліцейські встановили, що підліток перебуває у знайомого в Харкові. Правоохоронці доставили хлопця додому та передали матері.
З неповнолітнім провели профілактичну бесіду.
Нагадаємо, раніше у ГУ Нацполіції в Харківській області просили допомогти у пошуках мешканця Дергачів Олександра Алєксєєва 1985 року народження. За даними правоохоронців, до них звернулася жінка та повідомила про те, що її брат пішов на роботу 1 жовтня та досі не повернувся. Прикмети чоловіка.
Читайте також: У Харкові затримали адміністратора телеграм-каналу, за які «новини» – СБУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, підліток, поліція, Чугуевщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Підлітка з Чугуївщини знайшли у знайомого в Харкові: його шукала поліція»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2025 в 15:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські розшукали зниклого хлопця з Чугуївщини.".