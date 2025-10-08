Підлітка з Чугуївщини знайшли у знайомого в Харкові: його шукала поліція

Поліцейські розшукали зниклого хлопця з Чугуївщини.

7 жовтня близько 19:00 до правоохоронців звернулася мешканка Малинівської громади та заявила про зникнення її 16-річного сина. Хлопець пішов з дому та повідомив телефоном, що повертатися не планує, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Самостійні пошуки матері результату не дали. На розшук неповнолітнього було орієнтовано весь особовий склад поліції. Правоохоронці ретельно перевірили коло спілкування хлопця та можливі місця його перебування», – зазначили копи.

Близько опівночі поліцейські встановили, що підліток перебуває у знайомого в Харкові. Правоохоронці доставили хлопця додому та передали матері.

З неповнолітнім провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, раніше у ГУ Нацполіції в Харківській області просили допомогти у пошуках мешканця Дергачів Олександра Алєксєєва 1985 року народження. За даними правоохоронців, до них звернулася жінка та повідомила про те, що її брат пішов на роботу 1 жовтня та досі не повернувся. Прикмети чоловіка.