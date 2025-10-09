Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

Работник похоронного бюро обокрал погибшего воина на Харьковщине: приговор

Общество 15:26   09.10.2025
Виктория Яковенко
Работник похоронного бюро обокрал погибшего воина на Харьковщине: приговор Фото: id-legalgroup.com

Правоохранители будут обжаловать приговор работнику похоронного бюро, который обокрал погибшего военного.

По данным Харьковской областной прокуратуры, к правоохранителям обратилась мать военнослужащего, которая сообщила, что вместе с телом сына ей должны были передать его документы, среди которых — банковская карта.

Прокуратура установила, что в феврале 2024 ранее неоднократно судимый фигурант перевозил тело украинского защитника.

«Во время транспортировки он присвоил банковскую карточку погибшего, которую вместе с кодом доступа получил для последующей передачи родственникам военнослужащего. Злоумышленник систематически снимал средства с похищенной карты и тратил их в магазинах, покупая разные товары», — доказали правоохранители в суде.

Сумма ущерба составляет более 150 тысяч гривен, добавили в прокуратуре.

Суд признал работника похоронного бюро виновным в присвоении официального документа по корыстным мотивам и краже, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 УКУ). Ему назначили 5 лет тюрьмы.

Однако правоохранители с приговором не согласны и готовят апелляцию, где будут настаивать на увеличении срока.

Напомним, младшую медсестру на Харьковщине подозревают в том, что она снимала украшения с тел погибших украинских воинов. Исчезали обручальные кольца, золотые цепочки, часы. К правоохранителям стали обращаться вдовы и матери погибших военных. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что расследовать дело начали после обращения супруги погибшего защитника. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал: сразу проверили всех сотрудников морга – так и вышли на младшую медсестру. Она, по данным следствия, сдала в различные ломбарды более сотни ювелирных изделий, а также мобильные телефоны. Некоторые кольца женщины даже срезали с пальцев погибших с помощью плоскогубцев. В ломбардах факты уже подтвердили. А дома у фигурантки обнаружили и соответствующие акты. Она сама заявила следователям, что «просто хотела улучшить свое материальное состояние». Женщине сообщили о подозрении по двум статьям – кража и надругательство над телом воина. Она может провести за решеткой до восьми лет.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы
Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы
09.10.2025, 12:35
Новости Харькова — главное 9 октября: россияне расстреляли людей в Купянске
Новости Харькова — главное 9 октября: россияне расстреляли людей в Купянске
09.10.2025, 14:48
Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории
09.10.2025, 06:00
Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову
Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову
09.10.2025, 12:13
В пятницу в Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики
В пятницу в Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики
09.10.2025, 13:12
Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова
Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова
09.10.2025, 16:36

Новости по теме:

11.03.2025
Продал несуществующих материалов на 50 тысяч гривен: как действовал вор
27.02.2025
Выхватил телефон средь бела дня и сбежал – копы рассказали, как искали вора
25.04.2024
Обокрал женщину на поминках: житель Чугуевщины признался в преступлении (фото)
06.07.2023
1 миллион гривен украл харьковчанин у своей девушки и вложил их в криптобизнес
18.04.2023
В Харькове вор втерся в доверие и 18 раз обокрал пожилую женщину


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Работник похоронного бюро обокрал погибшего воина на Харьковщине: приговор»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 октября 2025 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители будут обжаловать приговор работнику похоронного бюро, который обокрал погибшего военного.".