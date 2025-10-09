Работник похоронного бюро обокрал погибшего воина на Харьковщине: приговор

Правоохранители будут обжаловать приговор работнику похоронного бюро, который обокрал погибшего военного.

По данным Харьковской областной прокуратуры, к правоохранителям обратилась мать военнослужащего, которая сообщила, что вместе с телом сына ей должны были передать его документы, среди которых — банковская карта.

Прокуратура установила, что в феврале 2024 ранее неоднократно судимый фигурант перевозил тело украинского защитника.

«Во время транспортировки он присвоил банковскую карточку погибшего, которую вместе с кодом доступа получил для последующей передачи родственникам военнослужащего. Злоумышленник систематически снимал средства с похищенной карты и тратил их в магазинах, покупая разные товары», — доказали правоохранители в суде.

Сумма ущерба составляет более 150 тысяч гривен, добавили в прокуратуре.

Суд признал работника похоронного бюро виновным в присвоении официального документа по корыстным мотивам и краже, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 УКУ). Ему назначили 5 лет тюрьмы.

Однако правоохранители с приговором не согласны и готовят апелляцию, где будут настаивать на увеличении срока.

Напомним, младшую медсестру на Харьковщине подозревают в том, что она снимала украшения с тел погибших украинских воинов. Исчезали обручальные кольца, золотые цепочки, часы. К правоохранителям стали обращаться вдовы и матери погибших военных. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что расследовать дело начали после обращения супруги погибшего защитника. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал: сразу проверили всех сотрудников морга – так и вышли на младшую медсестру. Она, по данным следствия, сдала в различные ломбарды более сотни ювелирных изделий, а также мобильные телефоны. Некоторые кольца женщины даже срезали с пальцев погибших с помощью плоскогубцев. В ломбардах факты уже подтвердили. А дома у фигурантки обнаружили и соответствующие акты. Она сама заявила следователям, что «просто хотела улучшить свое материальное состояние». Женщине сообщили о подозрении по двум статьям – кража и надругательство над телом воина. Она может провести за решеткой до восьми лет.