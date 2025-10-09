Працівник похоронного бюро обікрав загиблого воїна на Харківщині: вирок

Правоохоронці оскаржуватимуть вирок працівнику похоронного бюро, який, обікрав загиблого військового.

За даними Харківської обласної прокуратури, до правоохоронців звернулася мати військовослужбовця, яка повідомила, що разом із тілом сина їй мали передати його документи, серед яких — банківська картка.

Прокуратура встановила, що у лютому 2024 року раніше неодноразово судимий фігурант перевозив тіло українського захисника.

«Під час транспортування він привласнив банківську картку загиблого, яку разом із кодом доступу отримав для подальшої передачі родичам військовослужбовця. Зловмисник систематично знімав кошти з викраденої картки та витрачав їх у магазинах, купуючи різні товари», – довели правоохоронці у суді.

Сума шкоди становить понад 150 тисяч гривень, додали в прокуратурі.

Суд визнав працівника похоронного бюро винним у привласненні офіційного документа з корисливих мотивів та крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 ККУ). Йому призначили 5 років тюрми.

Однак правоохоронці із вироком не погоджуються і готують апеляцію, де наполягатимуть на збільшенні строку.

Нагадаємо, молодшу медсестру на Харківщині підозрюють у тому, що вона знімала прикраси з тіл загиблих українських воїнів. Зникали обручки, золоті ланцюжки, годинники. До правоохоронців почали звертатися вдови та матері загиблих військових. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що розслідувати справу почали після звернення дружини полеглого захисника. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов розповів: одразу перевірили всіх співробітників моргу – так і вийшли на молодшу медсестру. Вона, за даними слідства, здала до різних ломбардів більш як сотню ювелірних виробів, а також – мобільні телефони. Деякі кільця жінка навіть зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. У ломбардах факти вже підтвердили. А вдома у фігурантки знайшли й відповідні акти. Вона сама заявила слідчим, що «просто хотіла покращити свій матеріальний стан». Жінці повідомили про підозру за двома статтями – крадіжка та наруга над тілом воїна. Вона може провести за ґратами до восьми років.