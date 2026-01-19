Live

Рецидивіст виніс із чужого будинку їжу та речі: що йому загрожує

Ніколь Костенко-Лагутіна
У ГУ Нацполіції на Харківщині пишуть: до копів звернулася мешканка села Бутівка Чугуївського району, яка повідомила, що в її будинку зникли речі, інструменти та їжа. 

“Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Раніше він притягувався до відповідальності за аналогічні злочини. Як зʼясували правоохоронці, вранці 15 січня 40-річний чоловік через хвіртку зайшов на територію домогосподарства”, – зазначили копи.

Після чого він зайшов у господарську будівлю і виніс побутові речі, інструменти та продукти.

Суму вкраденого поліцейські оцінили у десять тисяч гривень.

Слідчі ВП № 2 Чугуївського РУП повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років“, – уточнили у поліції.

17 січня підозрюваному обрали запобіжний захід – він відправився до СІЗО.

