Рецидивист вынес из чужого дома еду и вещи: что ему грозит

В ГУ Нацполиции в Харьковской области пишут: к копам обратилась жительница села Бутовка Чугуевского района, которая сообщила, что в ее доме пропали вещи, инструменты и еда.

«Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Ранее он привлекался к ответственности за подобные преступления. Как выяснили правоохранители, утром 15 января 40-летний мужчина через калитку зашел на территорию домохозяйства», – отметили копы.

После чего он зашел в хозпостройку и вынес бытовые вещи, инструменты и продукты питания.

Сумму украденного полицейские оценили в десять тысяч гривен.

«Следователи ОП №2 Чугуевского РУП сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет», – уточнили в полиции.

17 января подозреваемому избрали меру пресечения – он отправился в СИЗО.

Читайте также: Четырьмя ракетами атаковал враг Харьков утром