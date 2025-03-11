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Продав неіснуючих матеріалів на 50 тисяч гривень: як діяв злодій на Харківщині

Події 11:35   11.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Продав неіснуючих матеріалів на 50 тисяч гривень: як діяв злодій на Харківщині

За даними облуправління Нацполіції у Харківській області, злодій видавав себе за працівника підприємства, яке займається виготовленням металопластикових виробів. 

Фігурант справи пропонував свої послуги із встановлення виробів, за це брав передоплату – від чотирьох до шести тисяч гривень. Після – укладав фейкові договори та зникав.

“Правоохоронці задокументували незаконні дії зловмисника. Наразі поліцейські налічують 10 фактів шахрайських дій. У результаті злочинної діяльності зловмисник заволодів грошима на загальну суму майже 50 тисяч гривень”, – уточнили копи.

Наразі 44-річного чоловіка вже знайшли та вручили підозру, додали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 11:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління Нацполіції у Харківській області, злодій видавав себе за працівника підприємства, яке займається виготовленням металопластикових виробів. ".