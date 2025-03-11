Продав неіснуючих матеріалів на 50 тисяч гривень: як діяв злодій на Харківщині
За даними облуправління Нацполіції у Харківській області, злодій видавав себе за працівника підприємства, яке займається виготовленням металопластикових виробів.
Фігурант справи пропонував свої послуги із встановлення виробів, за це брав передоплату – від чотирьох до шести тисяч гривень. Після – укладав фейкові договори та зникав.
“Правоохоронці задокументували незаконні дії зловмисника. Наразі поліцейські налічують 10 фактів шахрайських дій. У результаті злочинної діяльності зловмисник заволодів грошима на загальну суму майже 50 тисяч гривень”, – уточнили копи.
Наразі 44-річного чоловіка вже знайшли та вручили підозру, додали в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 11:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління Нацполіції у Харківській області, злодій видавав себе за працівника підприємства, яке займається виготовленням металопластикових виробів. ".