Продав неіснуючих матеріалів на 50 тисяч гривень: як діяв злодій на Харківщині

За даними облуправління Нацполіції у Харківській області, злодій видавав себе за працівника підприємства, яке займається виготовленням металопластикових виробів.

Фігурант справи пропонував свої послуги із встановлення виробів, за це брав передоплату – від чотирьох до шести тисяч гривень. Після – укладав фейкові договори та зникав.

“Правоохоронці задокументували незаконні дії зловмисника. Наразі поліцейські налічують 10 фактів шахрайських дій. У результаті злочинної діяльності зловмисник заволодів грошима на загальну суму майже 50 тисяч гривень”, – уточнили копи.

Наразі 44-річного чоловіка вже знайшли та вручили підозру, додали в поліції.