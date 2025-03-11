Продал несуществующих материалов на 50 тысяч гривен: как действовал вор

По данным облуправления Нацполиции в Харьковской области, вор выдавал себя за работника предприятия, которое занимается изготовлением металлопластиковых изделий.

Фигурант дела предлагал свои услуги по установке изделий, за это брал предоплату – от четырех до шести тысяч гривен. После – заключал фейковые договора и исчезал.

«Правоохранители задокументировали незаконные действия злоумышленника. Полицейские насчитывают 10 фактов мошеннических действий. В результате преступной деятельности злоумышленник завладел деньгами на общую сумму почти 50 тысяч гривен», – уточнили копы.

На данный момент 44-летнего мужчину уже нашли и вручили подозрение, добавили в полиции.