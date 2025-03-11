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Продал несуществующих материалов на 50 тысяч гривен: как действовал вор

Происшествия 11:35   11.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Продал несуществующих материалов на 50 тысяч гривен: как действовал вор

По данным облуправления Нацполиции в Харьковской области, вор выдавал себя за работника предприятия, которое занимается изготовлением металлопластиковых изделий. 

Фигурант дела предлагал свои услуги по установке изделий, за это брал предоплату – от четырех до шести тысяч гривен. После – заключал фейковые договора и исчезал.

«Правоохранители задокументировали незаконные действия злоумышленника. Полицейские насчитывают 10 фактов мошеннических действий. В результате преступной деятельности злоумышленник завладел деньгами на общую сумму почти 50 тысяч гривен», – уточнили копы.

На данный момент 44-летнего мужчину уже нашли и вручили подозрение, добавили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 11:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления Нацполиции в Харьковской области, вор выдавал себя за работника предприятия, которое занимается изготовлением металлопластиковых изделий. ".