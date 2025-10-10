Live
О последствиях российских обстрелов рассказал Синегубов

Происшествия 09:05   10.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
О последствиях российских обстрелов рассказал Синегубов Фото: ХОВА

Утром 10 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских ударов по Харьковской области.

Так, по информации Синегубова, под ударами оказались Купянский и Изюмский районы. Пострадавших в результате ударов нет, уточнил начальник ХОВА.

В течение суток по Харьковщине «прилетело»:

  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрони.

Из-за обстрелов в Купянском районе повреждены два авто, а в Изюмском – под ударами оказался частный дом, летняя кухня, пристройка, а также две хозпостройки.

Читайте также: 39 атак РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – данные Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
