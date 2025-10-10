О последствиях российских обстрелов рассказал Синегубов

Утром 10 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских ударов по Харьковской области.

Так, по информации Синегубова, под ударами оказались Купянский и Изюмский районы. Пострадавших в результате ударов нет, уточнил начальник ХОВА.

В течение суток по Харьковщине «прилетело»:

БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрони.

Из-за обстрелов в Купянском районе повреждены два авто, а в Изюмском – под ударами оказался частный дом, летняя кухня, пристройка, а также две хозпостройки.