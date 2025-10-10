Про наслідки російських обстрілів розповів Синєгубов

Вранці 10 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських ударів у Харківській області.

Так, за інформацією Синєгубова, під ударами опинилися Куп’янський та Ізюмський райони. Потерпілих внаслідок ударів немає, уточнив начальник ХОВА.

Протягом доби по Харківщині “прилетіло”:

БпЛА типу “Герань-2”;

два БпЛА типу «Молния»;

два fpv-дрони.

Через обстріли в Куп’янському районі пошкоджені два авто, а в Ізюмському – під ударами опинився приватний будинок, літня кухня, прибудова, а також дві господарські будівлі.