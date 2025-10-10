Live
  • Пт 10.10.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Про наслідки російських обстрілів розповів Синєгубов

Події 09:05   10.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про наслідки російських обстрілів розповів Синєгубов

Вранці 10 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських ударів у Харківській області.

Так, за інформацією Синєгубова, під ударами опинилися Куп’янський та Ізюмський райони. Потерпілих внаслідок ударів немає, уточнив начальник ХОВА.

Протягом доби по Харківщині “прилетіло”:

  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • два БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрони.

Через обстріли в Куп’янському районі пошкоджені два авто, а в Ізюмському – під ударами опинився приватний будинок, літня кухня, прибудова, а також дві господарські будівлі.

Читайте також: 39 атак РФ відбили українські захисники на Харківщині – дані Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Частина Харкова залишилася без світла – подробиці (доповнено)
Частина Харкова залишилася без світла – подробиці (доповнено)
10.10.2025, 09:35
Про наслідки російських обстрілів розповів Синєгубов
Про наслідки російських обстрілів розповів Синєгубов
10.10.2025, 09:05
На Харківщині розпочалися аварійні відключення – що відомо
На Харківщині розпочалися аварійні відключення – що відомо
10.10.2025, 08:41
“Тримайте пальці схрещеними” – про що попередили в “Укрзалізниці”
“Тримайте пальці схрещеними” – про що попередили в “Укрзалізниці”
10.10.2025, 08:26
Новини Харкова — головне 10 жовтня: наслідки обстрілу України
Новини Харкова — головне 10 жовтня: наслідки обстрілу України
10.10.2025, 09:10
Масований обстріл України сьогодні: РФ била по енергетиці, загинула дитина
Масований обстріл України сьогодні: РФ била по енергетиці, загинула дитина
10.10.2025, 07:46

Новини за темою:

06.10.2025
Найважчий день за тиждень для Харкова назвав Терехов (інфографіка)
06.10.2025
У Харкові через обстріли не ходять деякі тролейбуси: інформація мерії
03.10.2025
13 тисяч свиней загинули через російські обстріли Харківщини (фото, відео)
29.09.2025
Двоє людей загинули на Харківщині через обстріли: дані ХОВА 29 вересня
28.09.2025
Що харків’яни говорили про Росію, можна окремим кіно виставляти – Бєдняков


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Про наслідки російських обстрілів розповів Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2025 в 09:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 10 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських ударів у Харківській області.".