Мужчина для угона автомобиля использовал эвакуатор в Харькове
Злоумышленник, подозреваемый в похищении нескольких автомобилей, пойман в Харькове, сообщила Нацполиция.
В сентябре неизвестный угнал у жителя Харьковской области ВАЗ 21099. Сотрудники уголовного розыска установили, что предполагаемый вор – это 34-летний мужчина, неоднократно осужденный за совершение имущественных преступлений и находившийся в розыске как уклоняющийся от суда за кражу.
3 октября в полицию обратился еще один заявитель, у которого с проспекта Науки неизвестный с помощью эвакуатора вывез его автомобиль DC7. Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. 34-летний мужчина действовал под видом владельца неисправного автомобиля, вызвал эвакуатор и перевез машину в гаражный кооператив. Во время следствия задержанный признался еще в угоне автомобиля Honda Accord с улицы Героев спасателей.
Все угнанные машины полицейские разыскали и открыли уголовные дела. Злоумышленнику сообщили о подозрении. Полицейские проверяют задержанного, причастен ли он к аналогичным преступлениям в Харькове.
Читайте также: Удар по общежитию с переселенцами в Харькове: что за дрон прилетел (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автомобиль, машина, Нацполиция, угон, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мужчина для угона автомобиля использовал эвакуатор в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 октября 2025 в 18:17;