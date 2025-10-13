Мужчина для угона автомобиля использовал эвакуатор в Харькове

Злоумышленник, подозреваемый в похищении нескольких автомобилей, пойман в Харькове, сообщила Нацполиция.

В сентябре неизвестный угнал у жителя Харьковской области ВАЗ 21099. Сотрудники уголовного розыска установили, что предполагаемый вор – это 34-летний мужчина, неоднократно осужденный за совершение имущественных преступлений и находившийся в розыске как уклоняющийся от суда за кражу.

3 октября в полицию обратился еще один заявитель, у которого с проспекта Науки неизвестный с помощью эвакуатора вывез его автомобиль DC7. Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. 34-летний мужчина действовал под видом владельца неисправного автомобиля, вызвал эвакуатор и перевез машину в гаражный кооператив. Во время следствия задержанный признался еще в угоне автомобиля Honda Accord с улицы Героев спасателей.

Все угнанные машины полицейские разыскали и открыли уголовные дела. Злоумышленнику сообщили о подозрении. Полицейские проверяют задержанного, причастен ли он к аналогичным преступлениям в Харькове.