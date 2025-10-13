Live
  • Пн 13.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.6
  • EUR 48.11

Мужчина для угона автомобиля использовал эвакуатор в Харькове

Происшествия 18:17   13.10.2025
Оксана Якушко
Мужчина для угона автомобиля использовал эвакуатор в Харькове

Злоумышленник, подозреваемый в похищении нескольких автомобилей, пойман в Харькове, сообщила Нацполиция.

В сентябре неизвестный угнал у жителя Харьковской области ВАЗ 21099. Сотрудники уголовного розыска установили, что предполагаемый вор – это 34-летний мужчина, неоднократно осужденный за совершение имущественных преступлений и находившийся в розыске как уклоняющийся от суда за кражу.

3 октября в полицию обратился еще один заявитель, у которого с проспекта Науки неизвестный с помощью эвакуатора вывез его автомобиль DC7. Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. 34-летний мужчина действовал под видом владельца неисправного автомобиля, вызвал эвакуатор и перевез машину в гаражный кооператив. Во время следствия задержанный признался еще в угоне автомобиля Honda Accord с улицы Героев спасателей.

Все угнанные машины полицейские разыскали и открыли уголовные дела. Злоумышленнику сообщили о подозрении. Полицейские проверяют задержанного, причастен ли он к аналогичным преступлениям в Харькове.

Читайте также: Удар по общежитию с переселенцами в Харькове: что за дрон прилетел (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Удар по общежитию с переселенцами в Харькове: что за дрон прилетел (фото)
Удар по общежитию с переселенцами в Харькове: что за дрон прилетел (фото)
13.10.2025, 12:26
Новости Харькова — главное 13 октября: успехи ВСУ, БпЛА влетел в общежитие
Новости Харькова — главное 13 октября: успехи ВСУ, БпЛА влетел в общежитие
13.10.2025, 16:49
В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось
В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось
13.10.2025, 10:36
РФ ударила по общежитию, где жили переселенцы из Купянска – мэр (дополнено)
РФ ударила по общежитию, где жили переселенцы из Купянска – мэр (дополнено)
13.10.2025, 11:34
30 обстрелов за неделю: под ударом были четыре района Харькова – Терехов
30 обстрелов за неделю: под ударом были четыре района Харькова – Терехов
13.10.2025, 13:11
Мужчина для угона автомобиля использовал эвакуатор в Харькове
Мужчина для угона автомобиля использовал эвакуатор в Харькове
13.10.2025, 18:17

Новости по теме:

06.08.2025
Безработного харьковчанина осудили на 15 лет за госизмену и теракт
23.07.2025
Искала заработок, а получила 15 лет тюрьмы — приговор 25-летней харьковчанке
18.07.2025
Харьковчанин нашел заработок в Telegram и теперь может сесть на десять лет
06.07.2025
Мужчины хотели порыбачить под Харьковом, но подорвались и уехали в больницу
29.06.2025
Погибший и раненый – РФ ударила дроном по машине на Харьковщине (дополнено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мужчина для угона автомобиля использовал эвакуатор в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 октября 2025 в 18:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленник, подозреваемый в похищении нескольких автомобилей, пойман в Харькове, сообщила Нацполиция.".