Чоловік для викрадення автівки використав евакуатор у Харкові

Події 18:17   13.10.2025
Оксана Якушко
Зловмисника, якого підозрюють у викраденні кількох автомобілів, спіймали в Харкові, повідомила Нацполіція.

У вересні невідомий викрав у мешканця Харківської області ВАЗ 21099. Працівники карного розшуку встановили, що ймовірний зловмисник – це 34-річний чоловік, що неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів і який перебував у розшуку як особа, що ухиляється від суду за крадіжку.

3 жовтня до поліції звернувся ще один заявник, в якого з проспекту Науки невідомий за допомогою евакуатора вивіз його автомобіль DC7. Поліціянти по гарячих слідах затримали зловмисника.

34-річний чоловік діяв під виглядом власника несправного авто, викликав евакуатор і транспортував машину до гаражного кооперативу. Під час слідства затриманий зізнався ще у викраденні автомобіля Honda Accord з вулиці Героїв рятувальників.

Усі викрадені машини поліціянти розшукали та відкрили кримінальні справи за через викрадення автівок. Зловмиснику повідомили про підозру.  Наразі поліціянти перевіряють затриманого, чи причетний він до аналогічних злочинів у Харкові.

Автор: Оксана Якушко
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зловмисника, якого підозрюють у викраденні кількох автомобілів, спіймали в Харкові, повідомила Нацполіція.".