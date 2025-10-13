Чоловік для викрадення автівки використав евакуатор у Харкові
Зловмисника, якого підозрюють у викраденні кількох автомобілів, спіймали в Харкові, повідомила Нацполіція.
У вересні невідомий викрав у мешканця Харківської області ВАЗ 21099. Працівники карного розшуку встановили, що ймовірний зловмисник – це 34-річний чоловік, що неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів і який перебував у розшуку як особа, що ухиляється від суду за крадіжку.
3 жовтня до поліції звернувся ще один заявник, в якого з проспекту Науки невідомий за допомогою евакуатора вивіз його автомобіль DC7. Поліціянти по гарячих слідах затримали зловмисника.
34-річний чоловік діяв під виглядом власника несправного авто, викликав евакуатор і транспортував машину до гаражного кооперативу. Під час слідства затриманий зізнався ще у викраденні автомобіля Honda Accord з вулиці Героїв рятувальників.
Усі викрадені машини поліціянти розшукали та відкрили кримінальні справи за через викрадення автівок. Зловмиснику повідомили про підозру. Наразі поліціянти перевіряють затриманого, чи причетний він до аналогічних злочинів у Харкові.
