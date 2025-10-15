В огне на Изюмщине пострадал мужчина – информация ГСЧС

По данным облуправления ГСЧС, в течение суток у спасателей было 34 оперативных выезда.

В Харьковской области бушевали 13 пожаров, четыре из них – начались в результате российских обстрелов. Горело в Лозовском и Лозовском районах.

Так ночью ВС Рф атаковали Изюм. Враг выпустил по городу БпЛА – в результате на месте «прилетов» начались пожары в двух складских помещениях на площади семь квадратных метров.

«В селе Липчановка Изюмского района в результате бытового пожара в частном доме, причиной которого стало короткое замыкание электросети, пострадал 41-летний мужчина», – добавили спасатели.

Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили 63 единицы взрывоопасных предметов.