У вогні на Ізюмщині постраждав чоловік – інформація ДСНС

Події 08:42   15.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У вогні на Ізюмщині постраждав чоловік – інформація ДСНС

За даними облуправління ДСНС, протягом доби в рятувальників було 34 оперативні виїзди. 

На Харківщині вирували 13 пожеж, чотири з них – почалися внаслідок російських обстрілів. Горіло у Лозівському та Изюмському районах.

Так вночі ЗС РФ атакували Ізюм. Ворог випустив по місту БпЛА – в результаті на місці “прильотів” почалися пожежі у двох складських приміщеннях на площі сім квадратних метрів.

“У селі Липчанівка Ізюмського району внаслідок побутової пожежі у приватному будинку, причиною якої стало коротке замкнення електромережі, постраждав 41-річний чоловік”, – додали рятувальники.

Крім того, піротехніки виявили та знешкодили 63 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: У Лозовій – проблеми зі світлом та водою, Ізюм частково знеструмлений

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
