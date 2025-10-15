У вогні на Ізюмщині постраждав чоловік – інформація ДСНС

За даними облуправління ДСНС, протягом доби в рятувальників було 34 оперативні виїзди.

На Харківщині вирували 13 пожеж, чотири з них – почалися внаслідок російських обстрілів. Горіло у Лозівському та Изюмському районах.

Так вночі ЗС РФ атакували Ізюм. Ворог випустив по місту БпЛА – в результаті на місці “прильотів” почалися пожежі у двох складських приміщеннях на площі сім квадратних метрів.

“У селі Липчанівка Ізюмського району внаслідок побутової пожежі у приватному будинку, причиною якої стало коротке замкнення електромережі, постраждав 41-річний чоловік”, – додали рятувальники.

Крім того, піротехніки виявили та знешкодили 63 одиниці вибухонебезпечних предметів.