В Харькове задержали врача: в чем его подозревают

Общество 12:33   23.10.2025
Виктория Яковенко
В Харькове задержали врача: в чем его подозревают Фото: Харьковская областная прокуратура

Следствие считает, что заведующий отделением одной из больниц в Харькове за деньги обещал оформить отсрочку своему пациенту.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в июле к фигуранту обратилась женщина с просьбой помочь с лечением ее крестного, имеющего наркотическую зависимость. В кабинете медик сообщил, что мужчину можно оформить на курс в стационар. А по результатам этого лечения он, установили правоохранители, обещал предоставить медицинские документы, позволяющие получить отсрочку от мобилизации.

«Кроме того, медик заявил, что имеет возможность повлиять на должностных лиц районного РТЦК и СП, чтобы они на основании этих документов приняли решение об исключении пациента из военного учета», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что заведующий поставил условие: предоставить ему 2000 долларов и 1000 грн — для оформления соответствующей медицинской документации. В случае отказа, по его словам, лечения не будет.

Женщина согласилась на условия. Так что фигурант оформил пациента на стационарное лечение и выдал медицинскую выписку с указанием психического расстройства и синдрома зависимости, добавили правоохранители.

Врача задержали 20 октября, когда он получал деньги, рассказали в прокуратуре. Ему вручили подозрение по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Мужчине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

врача задержали в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что в Харькове задержали депутата областного совета, который является проректором одного из вузов. 46-летний мужчина подозревается в организации «уклонистской схемы». А именно – фиктивное зачисление студентами мужчин призывного возраста. Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, к схеме проректор привлек двух коллег из другого учебного заведения. Правоохранители сообщили дополнительные данные о задержанном. Он – внефракционный депутат облсовета. Избирался в нее от запрещенной пророссийской партии «ОПЗЖ».

Читайте также: Харьковщина остается в топ-5 регионов по количеству штрафов ТЦК — инфографика

Автор: Виктория Яковенко
