У Харкові затримали лікаря: у чому його підозрюють

Слідство вважає, що завідувач відділення однієї з лікарень у Харкові за гроші обіцяв оформити відстрочку своєму пацієнту.

За даними Харківської обласної прокуратури, у липні до фігуранта звернулася жінка з проханням допомогти з лікуванням її хрещеного, який має наркотичну залежність. У кабінеті медик повідомив, що чоловіка можна оформити на курс в стаціонар. А за результатами цього лікування він, встановили правоохоронці, обіцяв надати медичні документи, які дозволять отримати відстрочку від мобілізації.

«Крім того, медик заявив, що має можливість вплинути на посадових осіб районного РТЦК та СП, аби вони на підставі цих документів ухвалили рішення про виключення пацієнта з військового обліку», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці з’ясували, що завідувач поставив умову: надати йому 2000 доларів та 1000 грн — начебто для оформлення відповідної медичної документації. У разі відмови, за його словами, лікування не буде.

Жінка погодилась на умови. Тож фігурант оформив пацієнта на стаціонарне лікування та видав медичну виписку із зазначенням психічного розладу та синдрому залежності, додали правоохоронці.

Лікаря затримали 20 жовтня, коли він отримував гроші, розповіли в прокуратурі. Йому вручили підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що у Харкові затримали депутата обласної ради, який є проректором одного з провідних вишів. 46-річного чоловіка підозрюють в організації «ухилянтської схеми». А саме – фіктивне зарахування студентами чоловіків призовного віку. Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, до схеми проректор залучив двох колег з іншого навчального закладу. Правоохоронці повідомили додаткові дані про затриманого. Він – позафракційний депутат облради. Обирався до неї від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ».