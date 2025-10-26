Кому будут выключать свет завтра, 27 октября, в Харькове и области

«Харьковоблэнерго» сообщило, к каким абонентам применят графики ограничения завтра, 27 октября.

«В понедельник, 27 октября, в Харьковской области с 07.00 до 11.00 и с 15.00 до 19.00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина введения ограничений – последствия предварительных российских ударов по энергетической инфраструктуре», – говорится в официальном сообщении АО «Харьковоблэнерго».

Будут ли применять графики отключения электроэнергии в понедельник к обычным потребителям, в «Харьковоблэнерго» сегодня не сообщили.