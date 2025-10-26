Кому будут выключать свет завтра, 27 октября, в Харькове и области
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
«Харьковоблэнерго» сообщило, к каким абонентам применят графики ограничения завтра, 27 октября.
«В понедельник, 27 октября, в Харьковской области с 07.00 до 11.00 и с 15.00 до 19.00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина введения ограничений – последствия предварительных российских ударов по энергетической инфраструктуре», – говорится в официальном сообщении АО «Харьковоблэнерго».
Будут ли применять графики отключения электроэнергии в понедельник к обычным потребителям, в «Харьковоблэнерго» сегодня не сообщили.
Читайте также: Последствия удара FPV-дрона по ресторану в Харькове показали прокуроры (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключение света;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Кому будут выключать свет завтра, 27 октября, в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 октября 2025 в 22:47;