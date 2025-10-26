Live
Кому будут выключать свет завтра, 27 октября, в Харькове и области

Общество 22:47   26.10.2025
Оксана Якушко
Кому будут выключать свет завтра, 27 октября, в Харькове и области Фото: АО «Харьковоблэнерго»

«Харьковоблэнерго» сообщило, к каким абонентам применят графики ограничения завтра, 27 октября.

«В понедельник, 27 октября, в Харьковской области с 07.00 до 11.00 и с 15.00 до 19.00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина введения ограничений – последствия предварительных российских ударов по энергетической инфраструктуре», – говорится в официальном сообщении АО «Харьковоблэнерго».

Будут ли применять графики отключения электроэнергии в понедельник к обычным потребителям, в «Харьковоблэнерго» сегодня не сообщили.

Читайте также: Последствия удара FPV-дрона по ресторану в Харькове показали прокуроры (фото)

Автор: Оксана Якушко
