Кому вимикатимуть світло завтра, 27 жовтня, в Харкові й області
Фото: АТ “Харківобленерго”
«Харківобленерго» повідомило, до яких абонентів застосують графіки обмеження завтра, 27 жовтня.
«У понеділок, 27 жовтня, в Харківській області з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі», – йдеться в офіційному повідомленні АТ «Харківобленерго».
Чи будуть застосовувати графіки вимкнення електроенергії у понеділок до звичайних споживачів, у «Харківобленерго» сьогодні не повідомили.
Читайте також: Наслідки удару FPV-дрона по ресторану в Харкові показала прокуратура (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключение света;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Кому вимикатимуть світло завтра, 27 жовтня, в Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2025 в 22:47;