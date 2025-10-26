Live
Кому вимикатимуть світло завтра, 27 жовтня, в Харкові й області

Суспільство 22:47   26.10.2025
Оксана Якушко
Кому вимикатимуть світло завтра, 27 жовтня, в Харкові й області

«Харківобленерго» повідомило, до яких абонентів застосують графіки обмеження завтра, 27 жовтня.

«У понеділок, 27 жовтня, в Харківській області з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі», – йдеться в офіційному повідомленні АТ «Харківобленерго».

Чи будуть застосовувати графіки вимкнення електроенергії у понеділок до звичайних споживачів, у «Харківобленерго» сьогодні не повідомили.

Автор: Оксана Якушко
