Мэры городов Европы были шокированы ударом РФ по детсаду в Харькове – Терехов
Мэр Игорь Терехов в прямом эфире нацмарафона рассказал о реакции мэров городов ЕС на атаку россиян по детям и сообщил, сколько стоит построить учебное заведение под землей.
«Действительно ужасный случай, то, что произошло с детским садиком. Содрогнулась не только вся Украина, но и весь мир. У меня было несколько телефонных переговоров с моими коллегами, мэрами других городов Европы, которые были в ужасном состоянии, выражали соболезнования и спрашивали, чем помочь. Эти кадры облетели весь мир. И сегодня я настаиваю на том, что нам нужно продолжать строить под землей и детские сады и школы. Потому что, прежде всего, нам необходимо, чтобы наши дети имели возможность и находиться, и учиться в безопасных условиях», — подчеркнул Игорь Терехов.
Видео: Нацмарафон
По словам городского головы, построить подземную школу, рассчитанную на 1200 учеников в две смены, стоит около 100-110 миллионов гривен.
«Если взять детский садик, то он стоит около 250 миллионов, но находиться там могут 110 детей. Видите, какая огромная разница. Но, несмотря ни на что, мы прекрасно понимаем, что другого выбора нет», — отметил мэр Харькова.
Читайте также: Российский FPV-дрон ударил по ресторану Харькове – Терехов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: детсад, Игорь Терехов, подземная школа, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мэры городов Европы были шокированы ударом РФ по детсаду в Харькове – Терехов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 октября 2025 в 18:16;