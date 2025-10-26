Мэры городов Европы были шокированы ударом РФ по детсаду в Харькове – Терехов

Мэр Игорь Терехов в прямом эфире нацмарафона рассказал о реакции мэров городов ЕС на атаку россиян по детям и сообщил, сколько стоит построить учебное заведение под землей.

«Действительно ужасный случай, то, что произошло с детским садиком. Содрогнулась не только вся Украина, но и весь мир. У меня было несколько телефонных переговоров с моими коллегами, мэрами других городов Европы, которые были в ужасном состоянии, выражали соболезнования и спрашивали, чем помочь. Эти кадры облетели весь мир. И сегодня я настаиваю на том, что нам нужно продолжать строить под землей и детские сады и школы. Потому что, прежде всего, нам необходимо, чтобы наши дети имели возможность и находиться, и учиться в безопасных условиях», — подчеркнул Игорь Терехов.

Видео: Нацмарафон

По словам городского головы, построить подземную школу, рассчитанную на 1200 учеников в две смены, стоит около 100-110 миллионов гривен.

«Если взять детский садик, то он стоит около 250 миллионов, но находиться там могут 110 детей. Видите, какая огромная разница. Но, несмотря ни на что, мы прекрасно понимаем, что другого выбора нет», — отметил мэр Харькова.