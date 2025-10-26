Мери міст Європи були шоковані ударом РФ по дитсадку в Харкові – Терехов

Мер Ігор Терехов у прямому ефірі нацмарафону розповів про реакцію мерів міст ЄС на атаку росіян по дітях і повідомив, скільки коштує побудувати навчальний заклад під землею.

«Дійсно жахливий випадок, те, що сталося з дитячим садочком. Здригнулася не тільки вся Україна, а й весь світ. Я мав декілька телефонних перемовин з моїми колегами, мерами інших міст Європи, які були в жахливому стані, висловлювали такі співчуття, і питали, чим допомагати. Ці кадри облетіли весь світ. І сьогодні я наполягаю на тому, що нам потрібно будувати під землею і дитячі садочки, і школи. Бо перш за все нам необхідно, щоб наші діти мали можливість і перебувати, і вчитися в безпечних умовах», – наголосив Ігор Терехов.

Відео: Нацмарафон

За словами міського голови, побудувати підземну школу, яка розрахована на 1200 учнів в дві зміни, коштує близько 100-110 мільйонів гривень.

«Якщо взяти дитячий садочок, то він коштує близько 250 мільйонів, але перебувати там можуть 110 дітей. Бачите, яка величезна різниця. Але, попри все, ми чудово розуміємо, що іншого вибору нема», – зазначив мер Харкова.