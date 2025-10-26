Мери міст Європи були шоковані ударом РФ по дитсадку в Харкові – Терехов
Мер Ігор Терехов у прямому ефірі нацмарафону розповів про реакцію мерів міст ЄС на атаку росіян по дітях і повідомив, скільки коштує побудувати навчальний заклад під землею.
«Дійсно жахливий випадок, те, що сталося з дитячим садочком. Здригнулася не тільки вся Україна, а й весь світ. Я мав декілька телефонних перемовин з моїми колегами, мерами інших міст Європи, які були в жахливому стані, висловлювали такі співчуття, і питали, чим допомагати. Ці кадри облетіли весь світ. І сьогодні я наполягаю на тому, що нам потрібно будувати під землею і дитячі садочки, і школи. Бо перш за все нам необхідно, щоб наші діти мали можливість і перебувати, і вчитися в безпечних умовах», – наголосив Ігор Терехов.
Відео: Нацмарафон
За словами міського голови, побудувати підземну школу, яка розрахована на 1200 учнів в дві зміни, коштує близько 100-110 мільйонів гривень.
«Якщо взяти дитячий садочок, то він коштує близько 250 мільйонів, але перебувати там можуть 110 дітей. Бачите, яка величезна різниця. Але, попри все, ми чудово розуміємо, що іншого вибору нема», – зазначив мер Харкова.
Читайте також: Залучають «Молнии» для доставки FPV-дронів – мер Харкова про нову тактику РФ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, детсад, підземна школа, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Мери міст Європи були шоковані ударом РФ по дитсадку в Харкові – Терехов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2025 в 18:16;