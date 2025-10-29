На Южно-Слобожанском направлении было пять боев. Что на Купянщине?
По информации Генштаба, по состоянию на 08:00 в Харьковской области зафиксировали 13 боев.
Так на севере области ВСУ сдержали пять атак оккупантов в районе Волчанска. А на Купянском направлении враг пытался прорваться восемь раз около Песчаного и Шейковки.
«Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Вчера противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 113 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4518 обстрелов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе», – уточнили в Генштабе.
Потери россиян, по данным Генштаба, следующие:
Читайте также: Украинские войска могли продвинуться в центральной части Волчанска – ISW
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Южно-Слобожанском направлении было пять боев. Что на Купянщине?», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 октября 2025 в 08:19;