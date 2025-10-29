На Южно-Слобожанском направлении было пять боев. Что на Купянщине?

По информации Генштаба, по состоянию на 08:00 в Харьковской области зафиксировали 13 боев.

Так на севере области ВСУ сдержали пять атак оккупантов в районе Волчанска. А на Купянском направлении враг пытался прорваться восемь раз около Песчаного и Шейковки.

«Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Вчера противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 113 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4518 обстрелов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе», – уточнили в Генштабе.

Потери россиян, по данным Генштаба, следующие: