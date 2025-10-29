Live
  • Ср 29.10.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 42.08
  • EUR 48.98

На Южно-Слобожанском направлении было пять боев. Что на Купянщине?

Украина 08:19   29.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Южно-Слобожанском направлении было пять боев. Что на Купянщине?

По информации Генштаба, по состоянию на 08:00 в Харьковской области зафиксировали 13 боев.

Так на севере области ВСУ сдержали пять атак оккупантов в районе Волчанска. А на Купянском направлении враг пытался прорваться восемь раз около Песчаного и Шейковки.

«Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Вчера противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 113 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4518 обстрелов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе», – уточнили в Генштабе.

Потери россиян, по данным Генштаба, следующие:

Читайте также: Украинские войска могли продвинуться в центральной части Волчанска – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
28.10.2025, 14:13
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график
28.10.2025, 19:57
Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)
Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)
28.10.2025, 18:55
Новости Харькова – главное за 28 октября: отопительный, прогноз на ноябрь
Новости Харькова – главное за 28 октября: отопительный, прогноз на ноябрь
28.10.2025, 22:03
Сыро и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 29 октября
Сыро и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 29 октября
28.10.2025, 20:46
Прокуратура показала последствия ударов по Чугуеву и Изюму, есть пострадавшие
Прокуратура показала последствия ударов по Чугуеву и Изюму, есть пострадавшие
29.10.2025, 09:22

Новости по теме:

29.10.2025
Украинские войска могли продвинуться в центральной части Волчанска – ISW
28.10.2025
О 20 боях на Харьковщине передает Генштаб – где прорывались россияне
27.10.2025
Враг продвинулся на Великобурлукском направлении – карты Deep State
27.10.2025
Где на Харьковщине было больше всего боев, сообщил Генштаб
27.10.2025
ISW: СОУ, вероятно, продвинулись на Купянском и Боровском направлениях


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Южно-Слобожанском направлении было пять боев. Что на Купянщине?», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 октября 2025 в 08:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба, по состоянию на 08:00 в Харьковской области зафиксировали 15 боев.".