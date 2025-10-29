На Південно-Слобожанському напрямку було п’ять боїв. Що на Куп’янщині?
За інформацією Генштабу, станом на 08:00 у Харківській області зафіксували 13 боїв.
Так на півночі області ЗСУ стримали п’ять атак окупантів у районі Вовчанська. А на Куп’янському напрямку ворог намагався прорватися вісім разів біля Піщаного та Шийківки.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4518 обстрілів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе“, – зазначили в Генштабі.
Втрати росіян, за даними Генштабу, такі:
