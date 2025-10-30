«Прилет» за окружной Харькова: Терехов сообщил о падении «Молнии» (видео)
«Прилет» БпЛА «Молния» зафиксировали возле харьковской окружной дороги, сообщил в эфире нацмарафона около 17:20 мэр Игорь Терехов.
«Только что прозвучала воздушная тревога, был «прилет» «Молнии». Он был возле кольцевой дороги. К счастью, не в Харькове. Но воздушные тревоги звучат постоянно, несколько раз в день. Нужно прислушиваться к этим воздушным тревогам», — подчеркнул Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, 29 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что более 90 БпЛА «Молния» сбили защитники Харьковщины за неделю. Так он ответил на вопрос МГ «Объектив» о новой угрозе для Харькова — «Молниях», которые доставляют FPV-дроны. Такие атаки на город происходили 25 и 26 октября. Были ли среди 90 сбитых «Молний» носители FPV, Синегубов не уточнил. Но в очередной раз призвал харьковчан воспринимать эту угрозу серьезно и прислушиваться к тревогам.
С 20 по 26 октября Харьков пережил 23 обстрела. Город атаковали КАБами, БпЛА и FPV-дронами с «Молний».
Читайте также: «После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Прилет» за окружной Харькова: Терехов сообщил о падении «Молнии» (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 17:54;