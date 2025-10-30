Live
«Прилет» за окружной Харькова: Терехов сообщил о падении «Молнии» (видео)

Происшествия 17:54   30.10.2025
Елена Нагорная
«Прилет» БпЛА «Молния» зафиксировали возле харьковской окружной дороги, сообщил в эфире нацмарафона около 17:20 мэр Игорь Терехов.

«Только что прозвучала воздушная тревога, был «прилет» «Молнии». Он был возле кольцевой дороги. К счастью, не в Харькове. Но воздушные тревоги звучат постоянно, несколько раз в день. Нужно прислушиваться к этим воздушным тревогам», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 29 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что более 90 БпЛА «Молния» сбили защитники Харьковщины за неделю. Так он ответил на вопрос МГ «Объектив» о новой угрозе для Харькова — «Молниях», которые доставляют FPV-дроны. Такие атаки на город происходили 25 и 26 октября. Были ли среди 90 сбитых «Молний» носители FPV, Синегубов не уточнил. Но в очередной раз призвал харьковчан воспринимать эту угрозу серьезно и прислушиваться к тревогам.

С 20 по 26 октября Харьков пережил 23 обстрела. Город атаковали КАБами, БпЛА и FPV-дронами с «Молний».

Автор: Елена Нагорная
