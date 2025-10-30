«Приліт» за кільцевою Харкова: Терехов повідомив про падіння «молнии» (відео)

“Приліт” БпЛА “Молния” зафіксували біля харківської окружної дороги, повідомив в етері нацмарафону близько 17:20 мер Ігор Терехов.

“Тільки що лунала повітряна тривога, був “приліт” “молнии”. Він був біля кільцевої дороги. На щастя, не у Харкові. Але лунають постійно повітряні тривоги, декілька разів на день. Потрібно прислуховуватися до цих повітряних тривог”, – наголосив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 29 жовтня начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що понад 90 БпЛА «Молния» збили захисники Харківщини за тиждень. Так він відповів на питання МГ «Об’єктив» про нову загрозу для Харкова — «молнии», які доставляють FPV-дрони. Такі атаки на місто відбувалися 25 та 26 жовтня. Чи були серед 90 збитих «молний» носії FPV, Синєгубов не уточнив. Але вкотре закликав харків’ян сприймати цю загрозу серйозно та прислухатися до тривог.

З 20 по 26 жовтня Харків пережив 23 обстріли. Місто атакували КАБами, БпЛА та FPV-дронами з «молний».