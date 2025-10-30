Live
  • Чт 30.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 42.01
  • EUR 48.87

«Приліт» за кільцевою Харкова: Терехов повідомив про падіння «молнии» (відео)

Події 17:54   30.10.2025
Олена Нагорна
«Приліт» за кільцевою Харкова: Терехов повідомив про падіння «молнии» (відео) Скриншот

“Приліт” БпЛА “Молния” зафіксували біля харківської окружної дороги, повідомив в етері нацмарафону близько 17:20 мер Ігор Терехов.

“Тільки що лунала повітряна тривога, був “приліт” “молнии”. Він був біля кільцевої дороги. На щастя, не у Харкові. Але лунають постійно повітряні тривоги, декілька разів на день. Потрібно прислуховуватися до цих повітряних тривог”, – наголосив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 29 жовтня начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що понад 90 БпЛА «Молния» збили захисники Харківщини за тиждень. Так він відповів на питання МГ «Об’єктив» про нову загрозу для Харкова — «молнии», які доставляють FPV-дрони. Такі атаки на місто відбувалися 25 та 26 жовтня. Чи були серед 90 збитих «молний» носії FPV, Синєгубов не уточнив. Але вкотре закликав харків’ян сприймати цю загрозу серйозно та прислухатися до тривог.

З 20 по 26 жовтня Харків пережив 23 обстріли. Місто атакували КАБами, БпЛА та FPV-дронами з «молний».

Читайте також: «Після того, як пройдемо опалювальний сезон», Терехов розповість про подачу тепла

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Дощ, місцями шквали: прогноз погоди в Харкові та області на 31 жовтня
Дощ, місцями шквали: прогноз погоди в Харкові та області на 31 жовтня
30.10.2025, 18:27
Зраднику, який воював за РФ на Харківщині, «світить» довічне – СБУ
Зраднику, який воював за РФ на Харківщині, «світить» довічне – СБУ
30.10.2025, 15:00
Великі липи висаджують комунальники в центрі Харкова (фото)
Великі липи висаджують комунальники в центрі Харкова (фото)
30.10.2025, 17:25
«Приліт» за кільцевою Харкова: Терехов повідомив про падіння «молнии» (відео)
«Приліт» за кільцевою Харкова: Терехов повідомив про падіння «молнии» (відео)
30.10.2025, 17:54
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Про брак робочої сили заявив Терехов: хто потрібен Харкову
Про брак робочої сили заявив Терехов: хто потрібен Харкову
30.10.2025, 15:30

Новини за темою:

30.10.2025
Про брак робочої сили заявив Терехов: хто потрібен Харкову
28.10.2025
Як допомагатиме Харкову УВКБ ООН: Терехов зустрівся з новою головою
27.10.2025
«Не все можна коментувати публічно» – Терехов про удари FPV по Харкову
26.10.2025
Мери міст Європи були шоковані ударом РФ по дитсадку в Харкові – Терехов
26.10.2025
Залучають «Молнии» для доставки FPV-дронів – мер Харкова про нову тактику РФ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Приліт» за кільцевою Харкова: Терехов повідомив про падіння «молнии» (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2025 в 17:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” БпЛА “Молния” зафіксували біля харківської окружної дороги, повідомив в етері нацмарафону близько 17:20 мер Ігор Терехов.".