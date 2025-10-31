В Харькове два человека погибли во время пожара (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харькосвкой области
Сообщение о возгорании в частном доме на четырех хозяев в Новобаварском районе спасатели получили сегодня, 31 октября, в 06:39, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Огонь охватил две комнаты на площади 40 м кв. В очаге пожара пожарные обнаружили тела двух человек: 44-летнего мужчину и 41-летней женщины», — отметили в ГСЧС.
На месте работали 17 спасателей и три единицы пожарной техники. Причину возникновения возгорания устанавливают.
Напомним, в Киевском районе Харькова пожар бушевал 27 октября. Возгорание произошло в заброшенном частном доме в переулке Дегтярном. Огонь охватил площадь около 200 кв.м, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Внутри здания людей не было.
