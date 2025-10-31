У Харкові дві людини загинули під час пожежі (фото)

Повідомлення про загоряння у приватному будинку на чотирьох господарів в Новобаварському районі рятувальники отримали сьогодні, 31 жовтня, о 06:39, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Вогонь охопив дві кімнати на площі 40 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла двох осіб: 44-річного чоловіка та 41-річної жінки», – зазначили в ДСНС.

На місці працювали 17 рятувальників та три одиниці пожежної техніки. Причину виникнення загоряння наразі встановлюють.

Нагадаємо, у Київському районі Харкова пожежа вирувала 27 жовтня. Загоряння сталося у покинутому приватному будинку у провулку Дегтярному. Вогонь охопив площу близько 200 м кв, повідомляли в ГУ ДСНС в Харківській області. Усередині будівлі людей не було.