Live
  • Пт 31.10.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

У Харкові дві людини загинули під час пожежі (фото)

Суспільство 12:37   31.10.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові дві людини загинули під час пожежі (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Повідомлення про загоряння у приватному будинку на чотирьох господарів в Новобаварському районі рятувальники отримали сьогодні, 31 жовтня, о 06:39, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Вогонь охопив дві кімнати на площі 40 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла двох осіб: 44-річного чоловіка та 41-річної жінки», – зазначили в ДСНС.

На місці працювали 17 рятувальників та три одиниці пожежної техніки. Причину виникнення загоряння наразі встановлюють.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, у Київському районі Харкова пожежа вирувала 27 жовтня. Загоряння сталося у покинутому приватному будинку у провулку Дегтярному. Вогонь охопив площу близько 200 м кв, повідомляли в ГУ ДСНС в Харківській області. Усередині будівлі людей не було.

Читайте також: Світло відключать в одному з районів Харкова у суботу: адреси

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків’янин купив дитину за криптовалюту, щоб виїхати за кордон – ДПСУ
Харків’янин купив дитину за криптовалюту, щоб виїхати за кордон – ДПСУ
31.10.2025, 13:12
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
ISW: на півночі області ЗС РФ воюють у літній формі і зазнають значних втрат
ISW: на півночі області ЗС РФ воюють у літній формі і зазнають значних втрат
31.10.2025, 10:15
ХОВА: за рік рівень стресу в маленьких українців зріс на 10% – дослідження
ХОВА: за рік рівень стресу в маленьких українців зріс на 10% – дослідження
31.10.2025, 11:16
Обікрав двох пенсіонерок на 150 тисяч гривень: рецидивіст “сяде” на сім років
Обікрав двох пенсіонерок на 150 тисяч гривень: рецидивіст “сяде” на сім років
31.10.2025, 10:52
Світло відключать в одному з районів Харкова у суботу: адреси
Світло відключать в одному з районів Харкова у суботу: адреси
31.10.2025, 12:05

Новини за темою:

29.10.2025
У ДСНС розповіли про пожежі через “прильоти” в Чугуєві та Ізюмі
28.10.2025
Гасили більше двох годин: уночі в Харкові вирувала пожежа (фото)
28.10.2025
“Приліт” у Боровій: зруйнований приватний будинок – дані ДСНС
25.10.2025
Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС
23.10.2025
16-річна дівчина отримала опіки під час пожежі на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові дві людини загинули під час пожежі (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 12:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про загоряння у приватному будинку на чотирьох господарів в Новобаварському районі рятувальники отримали сьогодні, 31 жовтня, о 06:39.".