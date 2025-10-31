У Харкові дві людини загинули під час пожежі (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Повідомлення про загоряння у приватному будинку на чотирьох господарів в Новобаварському районі рятувальники отримали сьогодні, 31 жовтня, о 06:39, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Вогонь охопив дві кімнати на площі 40 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла двох осіб: 44-річного чоловіка та 41-річної жінки», – зазначили в ДСНС.
На місці працювали 17 рятувальників та три одиниці пожежної техніки. Причину виникнення загоряння наразі встановлюють.
Нагадаємо, у Київському районі Харкова пожежа вирувала 27 жовтня. Загоряння сталося у покинутому приватному будинку у провулку Дегтярному. Вогонь охопив площу близько 200 м кв, повідомляли в ГУ ДСНС в Харківській області. Усередині будівлі людей не було.
Читайте також: Світло відключать в одному з районів Харкова у суботу: адреси
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, загинули, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові дві людини загинули під час пожежі (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 12:37;