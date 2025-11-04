ВСУ контратакуют в Купянске на Харьковщине – Машовец (видео)
У штурмовиков 6-й армии РФ в последнее время трудности с усилением на Купянском направлении, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE.
«На Купянском направлении есть информация о воздействии ВСУ в направлении сел Малая Шапковка, Кондрашовка и западней дороги Купянск-Двуречная Р-79, с целью, насколько я понимаю, прижать к реке и отрезать вот это вклинение россиян на территорию города Купянск в северной части и в центральной его части», — заявил Машовец.
Сейчас ВСУ продолжают удерживать восточную и южную части города. А штурмовики 6-й армии РФ, по словам Машовца, в течение последних недель столкнулись с трудностями с усилением своих передовых подразделений на Купянском направлении.
«Однако они продолжают удерживать плацдарм по реке Оскол как базу, опору для своих передовых подразделений, действующих как на территории города, так и северо-западнее в его окрестностях. Это район Кондрашевки, Радьковки, западнее дороги Р-79. Но есть информация о проведении ряда контратакующих действий ВСУ по направлению на Купянск, на занятую противником часть города», — отметил военный обозреватель.
На Южно-Слобожанском, оно же Харьковское направление, россияне пытались до неданного времени продвинуться через речку Волчью в районе Волчанска и западнее него до реки Северский Донец из-за прорыва дамбы на территории Белгородской области и затоплением рядом прилегающих территорий. Но у россиян возникли сложности с реализацией своих планов.
«128-я бригада россиян пыталась активно наступать в районе маслоперерабатывающего завода на Синельниково. Но пока возникли сложности с материально-техническим обеспечением, логистикой передовых штурмовых подразделений, поэтому россияне приостановили активные действия», — рассказал Машовец.
Видео: NEMYRIALIVE
Читайте также: Как харьковчанам уберечься от FPV-дронов: совет от Синегубова
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ВСУ контратакуют в Купянске на Харьковщине – Машовец (видео)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 21:08;