Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

ВСУ контратакуют в Купянске на Харьковщине – Машовец (видео)

Фронт 21:08   04.11.2025
Оксана Якушко
ВСУ контратакуют в Купянске на Харьковщине – Машовец (видео) Фото: facebook Константина Машовца

У штурмовиков 6-й армии РФ в последнее время трудности с усилением на Купянском направлении, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE.

«На Купянском направлении есть информация о воздействии ВСУ в направлении сел Малая Шапковка, Кондрашовка и западней дороги Купянск-Двуречная Р-79, с целью, насколько я понимаю, прижать к реке и отрезать вот это вклинение россиян на территорию города Купянск в северной части и в центральной его части», — заявил Машовец.

Сейчас ВСУ продолжают удерживать восточную и южную части города. А штурмовики 6-й армии РФ, по словам Машовца, в течение последних недель столкнулись с трудностями с усилением своих передовых подразделений на Купянском направлении.

«Однако они продолжают удерживать плацдарм по реке Оскол как базу, опору для своих передовых подразделений, действующих как на территории города, так и северо-западнее в его окрестностях. Это район Кондрашевки, Радьковки, западнее дороги Р-79. Но есть информация о проведении ряда контратакующих действий ВСУ по направлению на Купянск, на занятую противником часть города», — отметил военный обозреватель.

На Южно-Слобожанском, оно же Харьковское направление, россияне пытались до неданного времени продвинуться через речку Волчью в районе Волчанска и западнее него до реки Северский Донец из-за прорыва дамбы на территории Белгородской области и затоплением рядом прилегающих территорий. Но у россиян возникли сложности с реализацией своих планов.

«128-я бригада россиян пыталась активно наступать в районе маслоперерабатывающего завода на Синельниково. Но пока возникли сложности с материально-техническим обеспечением, логистикой передовых штурмовых подразделений, поэтому россияне приостановили активные действия», — рассказал Машовец.

Видео: NEMYRIALIVE

Читайте также: Как харьковчанам уберечься от FPV-дронов: совет от Синегубова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка
04.11.2025, 16:52
Как харьковчанам уберечься от FPV-дронов: совет от Синегубова
Как харьковчанам уберечься от FPV-дронов: совет от Синегубова
04.11.2025, 11:40
Взрывы слышали в Харькове: в пригороде РФ била по отоплению, что известно 📹
Взрывы слышали в Харькове: в пригороде РФ била по отоплению, что известно 📹
04.11.2025, 12:29
Отказался обслуживать на украинском: таксиста из Харькова оштрафовали
Отказался обслуживать на украинском: таксиста из Харькова оштрафовали
04.11.2025, 15:23
В Харькове и области проверили качество воздуха: какие превышения нашли
В Харькове и области проверили качество воздуха: какие превышения нашли
04.11.2025, 14:14
ВСУ контратакуют в Купянске на Харьковщине – Машовец (видео)
ВСУ контратакуют в Купянске на Харьковщине – Машовец (видео)
04.11.2025, 21:08

Новости по теме:

27.10.2025
Прорыв Белгородской дамбы: как это может повлиять на ситуацию на Харьковщине
20.10.2025
Враг продвинулся в Купянске и Волчанске – DeepState
12.10.2025
Кадыровцы атакуют позиции ВСУ на Харьковском направлении – ISW
06.10.2025
Отправили без подготовки: на Харьковщине взяли в плен оккупанта, что рассказал
05.10.2025
Враг пытается обойти Волчанск с фланга: Генштаб сообщил об атаке (карта)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ВСУ контратакуют в Купянске на Харьковщине – Машовец (видео)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 21:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У штурмовиков РФ есть трудности с усилением на Купянском направлении, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE.".