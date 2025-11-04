ВСУ контратакуют в Купянске на Харьковщине – Машовец (видео)

У штурмовиков 6-й армии РФ в последнее время трудности с усилением на Купянском направлении, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE.

«На Купянском направлении есть информация о воздействии ВСУ в направлении сел Малая Шапковка, Кондрашовка и западней дороги Купянск-Двуречная Р-79, с целью, насколько я понимаю, прижать к реке и отрезать вот это вклинение россиян на территорию города Купянск в северной части и в центральной его части», — заявил Машовец.

Сейчас ВСУ продолжают удерживать восточную и южную части города. А штурмовики 6-й армии РФ, по словам Машовца, в течение последних недель столкнулись с трудностями с усилением своих передовых подразделений на Купянском направлении.

«Однако они продолжают удерживать плацдарм по реке Оскол как базу, опору для своих передовых подразделений, действующих как на территории города, так и северо-западнее в его окрестностях. Это район Кондрашевки, Радьковки, западнее дороги Р-79. Но есть информация о проведении ряда контратакующих действий ВСУ по направлению на Купянск, на занятую противником часть города», — отметил военный обозреватель.

На Южно-Слобожанском, оно же Харьковское направление, россияне пытались до неданного времени продвинуться через речку Волчью в районе Волчанска и западнее него до реки Северский Донец из-за прорыва дамбы на территории Белгородской области и затоплением рядом прилегающих территорий. Но у россиян возникли сложности с реализацией своих планов.

«128-я бригада россиян пыталась активно наступать в районе маслоперерабатывающего завода на Синельниково. Но пока возникли сложности с материально-техническим обеспечением, логистикой передовых штурмовых подразделений, поэтому россияне приостановили активные действия», — рассказал Машовец.

Видео: NEMYRIALIVE