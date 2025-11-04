ЗСУ контратакують у Куп’янську на Харківщині – Машовець (відео)

У штурмовиків 6-ї армії РФ останнім часом труднощі з посиленням на Куп’янському напрямку повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець в ефірі NEMYRIALIVE.

«На Куп’янському напрямку є інформація про тиск ЗСУ у напрямку сіл Мала Шапківка, Кіндрашівка та західної дороги Куп’янськ-Дворічна Р-79, з метою, наскільки я розумію, притиснути до річки та відрізати ось це вклинення росіян на територію міста Куп’янськ у північній та в центральній частині”, – розповів Машовець.

Наразі ЗСУ продовжують утримувати східну та південну частини міста. А штурмовики 6-ї армії РФ, за словами Машовця, протягом останніх тижнів зіткнулися з труднощами посилення своїх передових підрозділів на Куп’янському напрямку.

«Однак вони продовжують утримувати плацдарм по річці Оскіл як базу, опору для своїх передових підрозділів, що діють як на території міста, так і на північний захід у його околицях. Це район Кондрашівки, Радьківки, на захід від дороги Р-79. Але є інформація про проведення низки контратакуючих дій ЗСУ у напрямку на Куп’янськ, на зайняту противником частину міста», – зазначив військовий оглядач.

На Південно-Слобожанському, він же Харківський напрямок, росіяни намагалися донедавна просунутися через річку Вовчу в районі Волчанська і на захід від нього до річки Сіверський Донець через прорив дамби на території Бєлгородської області та затоплення поряд прилеглих територій. Але у росіян виникли складнощі з реалізацією своїх планів.

«128 бригада росіян намагалася активно наступати в районі маслопереробного заводу на Синельниковому. Але поки що виникли складнощі з матеріально-технічним забезпеченням, логістикою передових штурмових підрозділів, тож росіяни призупинили активні дії», — розповів Машовець.

Відео: NEMYRIALIVE