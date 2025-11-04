ЗСУ контратакують у Куп’янську на Харківщині – Машовець (відео)
У штурмовиків 6-ї армії РФ останнім часом труднощі з посиленням на Куп’янському напрямку повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець в ефірі NEMYRIALIVE.
«На Куп’янському напрямку є інформація про тиск ЗСУ у напрямку сіл Мала Шапківка, Кіндрашівка та західної дороги Куп’янськ-Дворічна Р-79, з метою, наскільки я розумію, притиснути до річки та відрізати ось це вклинення росіян на територію міста Куп’янськ у північній та в центральній частині”, – розповів Машовець.
Наразі ЗСУ продовжують утримувати східну та південну частини міста. А штурмовики 6-ї армії РФ, за словами Машовця, протягом останніх тижнів зіткнулися з труднощами посилення своїх передових підрозділів на Куп’янському напрямку.
«Однак вони продовжують утримувати плацдарм по річці Оскіл як базу, опору для своїх передових підрозділів, що діють як на території міста, так і на північний захід у його околицях. Це район Кондрашівки, Радьківки, на захід від дороги Р-79. Але є інформація про проведення низки контратакуючих дій ЗСУ у напрямку на Куп’янськ, на зайняту противником частину міста», – зазначив військовий оглядач.
На Південно-Слобожанському, він же Харківський напрямок, росіяни намагалися донедавна просунутися через річку Вовчу в районі Волчанська і на захід від нього до річки Сіверський Донець через прорив дамби на території Бєлгородської області та затоплення поряд прилеглих територій. Але у росіян виникли складнощі з реалізацією своїх планів.
«128 бригада росіян намагалася активно наступати в районі маслопереробного заводу на Синельниковому. Але поки що виникли складнощі з матеріально-технічним забезпеченням, логістикою передових штурмових підрозділів, тож росіяни призупинили активні дії», — розповів Машовець.
Відео: NEMYRIALIVE
Читайте також: Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ЗСУ контратакують у Куп’янську на Харківщині – Машовець (відео)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 21:08;