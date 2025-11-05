Что горело в регионе из-за обстрелов россиян, сообщили в ГСЧС
В течение минувших суток у спасателей региона было 30 оперативных выездов. Из них 13 – на тушение пожаров. При этом два – начались в результате атак россиян, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожарные уточнили, что возгорания бушевали в Берестинском и Лозовском районах.
Так в селе Красная Поляна в Берестинском районе из-за «прилета» беспилотника начался пожар на территории частного домовладения. Там горели конструктивные элементы на площади один квадратный метр. Информации о пострадавших нет.
Кроме того, проинформировали в ГСЧС, в течение суток пиротехники выявили и изъяли 61 единицу взрывоопасных предметов в Харьковской области.
