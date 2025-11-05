Live
Что горело в регионе из-за обстрелов россиян, сообщили в ГСЧС

Происшествия 07:47   05.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток у спасателей региона было 30 оперативных выездов. Из них 13 – на тушение пожаров. При этом два – начались в результате атак россиян, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожарные уточнили, что возгорания бушевали в Берестинском и Лозовском районах.

Так в селе Красная Поляна в Берестинском районе из-за «прилета» беспилотника начался пожар на территории частного домовладения. Там горели конструктивные элементы на площади один квадратный метр. Информации о пострадавших нет.

Кроме того, проинформировали в ГСЧС, в течение суток пиротехники выявили и изъяли 61 единицу взрывоопасных предметов в Харьковской области.

Читайте также: Более 1,5 млн грн – убытки из-за пожара в клубе на Харьковщине после обстрела

Автор: Николь Костенко-Лагутина
