Що горіло в регіоні через обстріли росіян, повідомили у ДСНС
Протягом минулої доби у рятувальників регіону було 30 оперативних виїздів. З них 13 – на гасіння пожеж. При цьому дві – почалися внаслідок атак росіян, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Пожежники уточнили, що загоряння вирували у Берестинському та Лозівському районах.
Так у селі Червона Поляна у Берестинському районі через “приліт” безпілотника почалася пожежа на території приватного домоволодіння. Там горіли конструктивні елементи на площі один квадратний метр. Інформації щодо постраждалих немає.
Крім того, проінформували у ДСНС, протягом доби піротехніки виявили та вилучили 61 одиницю вибухонебезпечних предметів у Харківській області.
5 Листопада 2025 в 07:47