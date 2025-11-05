Live
Що горіло в регіоні через обстріли росіян, повідомили у ДСНС

Події 07:47   05.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що горіло в регіоні через обстріли росіян, повідомили у ДСНС

Протягом минулої доби у рятувальників регіону було 30 оперативних виїздів. З них 13 – на гасіння пожеж. При цьому дві – почалися внаслідок атак росіян, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пожежники уточнили, що загоряння вирували у Берестинському та Лозівському районах.

Так у селі Червона Поляна у Берестинському районі через “приліт” безпілотника почалася пожежа на території приватного домоволодіння. Там горіли конструктивні елементи на площі один квадратний метр. Інформації щодо постраждалих немає.

Крім того, проінформували у ДСНС, протягом доби піротехніки виявили та вилучили 61 одиницю вибухонебезпечних предметів у Харківській області.

Читайте також: Понад 1,5 млн грн – збитки через пожежу в клубі на Харківщині після обстрілу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Що горіло в регіоні через обстріли росіян, повідомили у ДСНС
Що горіло в регіоні через обстріли росіян, повідомили у ДСНС
05.11.2025, 07:47
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
04.11.2025, 11:40
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Сьогодні 5 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 листопада 2025: яке свято та день в історії
05.11.2025, 06:00
Контратака СОУ в Куп’янську, страта цивільних росіянами– підсумки 4 листопада
Контратака СОУ в Куп’янську, страта цивільних росіянами– підсумки 4 листопада
04.11.2025, 23:11
ЗСУ контратакують у Куп’янську на Харківщині – Машовець (відео)
ЗСУ контратакують у Куп’янську на Харківщині – Машовець (відео)
04.11.2025, 21:08

