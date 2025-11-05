Що горіло в регіоні через обстріли росіян, повідомили у ДСНС

Протягом минулої доби у рятувальників регіону було 30 оперативних виїздів. З них 13 – на гасіння пожеж. При цьому дві – почалися внаслідок атак росіян, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пожежники уточнили, що загоряння вирували у Берестинському та Лозівському районах.

Так у селі Червона Поляна у Берестинському районі через “приліт” безпілотника почалася пожежа на території приватного домоволодіння. Там горіли конструктивні елементи на площі один квадратний метр. Інформації щодо постраждалих немає.

Крім того, проінформували у ДСНС, протягом доби піротехніки виявили та вилучили 61 одиницю вибухонебезпечних предметів у Харківській області.