Понад 1,5 млн грн – збитки через пожежу в клубі на Харківщині після обстрілу

У Державній екологічній інспекції в Харківській області підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок пожежі в клубі Борівської громади, яка сталася від удару РФ.

«У серпні в результаті воєнної агресії з боку рф сталася масштабна пожежа у будівлі клубу Борівської громади. Вогонь охопив площу близько 6420 квадратних метрів. Гасіння пожежі тривало понад шість годин. Через значне пошкодження конструкцій і повне вигоряння приміщень встановити перелік та масу згорілих матеріалів не вдалося», – розповіли екологи.

Вони зазначили, що в результаті загоряння пожежі відбулося забруднення атмосферного повітря продуктами горіння, що спричинило значні екологічні збитки. За попередніми розрахунками, сума завданих збитків становить щонайменше 1,5 мільйона гривень.

«Цей випадок став черговим свідченням руйнівних наслідків воєнної агресії російської федерації, що призводить не лише до матеріальних втрат, а й до екологічних та соціальних наслідків для місцевих громад», – підкреслили екологи.

Нагадаємо, ймовірно, йдеться про обстріл у ніч на 9 серпня. Армія РФ масовано атакувала Харківщину. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, під ударом були населені пункти в чотирьох районах регіону. Серед них село Калинове в Борівській громаді – горіли навчальний заклад та клуб, без постраждалих.