Понад 1,5 млн грн – збитки через пожежу в клубі на Харківщині після обстрілу
У Державній екологічній інспекції в Харківській області підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок пожежі в клубі Борівської громади, яка сталася від удару РФ.
«У серпні в результаті воєнної агресії з боку рф сталася масштабна пожежа у будівлі клубу Борівської громади. Вогонь охопив площу близько 6420 квадратних метрів. Гасіння пожежі тривало понад шість годин. Через значне пошкодження конструкцій і повне вигоряння приміщень встановити перелік та масу згорілих матеріалів не вдалося», – розповіли екологи.
Вони зазначили, що в результаті загоряння пожежі відбулося забруднення атмосферного повітря продуктами горіння, що спричинило значні екологічні збитки. За попередніми розрахунками, сума завданих збитків становить щонайменше 1,5 мільйона гривень.
«Цей випадок став черговим свідченням руйнівних наслідків воєнної агресії російської федерації, що призводить не лише до матеріальних втрат, а й до екологічних та соціальних наслідків для місцевих громад», – підкреслили екологи.
Нагадаємо, ймовірно, йдеться про обстріл у ніч на 9 серпня. Армія РФ масовано атакувала Харківщину. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, під ударом були населені пункти в чотирьох районах регіону. Серед них село Калинове в Борівській громаді – горіли навчальний заклад та клуб, без постраждалих.
Читайте також: На Харківщині окупанти вдарили по цивільних, які йшли з білим прапором
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріл, пожежа, харківщина, шкода, экологи;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Понад 1,5 млн грн – збитки через пожежу в клубі на Харківщині після обстрілу», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 16:18;