Более 1,5 млн грн – убытки из-за пожара в клубе на Харьковщине после обстрела

В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате пожара в клубе Боровской громады, который произошел от удара РФ.

«В августе в результате военной агрессии со стороны рф произошел масштабный пожар в здании клуба Боровской громады. Огонь охватил площадь около 6420 квадратных метров. Тушение пожара длилось более шести часов. Из-за значительного повреждения конструкций и полного выгорания помещений установить перечень и массу сгоревших материалов не удалось», — рассказали экологи.

Они отметили, что в результате возгорания пожара произошло загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения, что повлекло за собой значительный экологический ущерб. По предварительным расчетам, сумма нанесенного ущерба составляет по меньшей мере 1,5 миллиона гривен.

«Этот случай стал очередным свидетельством разрушительных последствий военной агрессии российской федерации, что приводит не только к материальным потерям, но и к экологическим и социальным последствиям для местных общин», — подчеркнули экологи.

Напомним, вероятно, речь идет об обстреле в ночь на 9 августа. Армия РФ массированно атаковала Харьковщину. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, под ударом были населены пункты в четырех районах региона. Среди них село Калиново в Боровской громаде – горели учебное заведение и клуб, без пострадавших.