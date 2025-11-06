Из-за взрыва газового баллона в Высоком пострадали двое людей – ГСЧС

Три пожара, по данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, бушевали в Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах региона в результате обстрелов врага.

Накануне днем военные РФ ударили по жилому сектору в селе Рубежное Чугуевского района. Из-за «прилетов» горели три частных дома на площади 160 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

«Вечером в результате массированной вражеской атаки БпЛА по г. Богодухов пострадали шесть человек, из них один ребенок. Попадания пришлись в складское здание, где хранились зерновые культуры. Там загорелся пожар площадью шесть метров квадратных, который оперативно затушили спасатели. Также повреждены двухэтажный жилой дом и здание гаража», – передают спасатели.

Кроме того, двое людей пострадали в результате взрыва газового баллона в поселке Высокий Харьковского района. С серьезными ожогами людей госпитализировали.