Из-за взрыва газового баллона в Высоком пострадали двое людей – ГСЧС
Три пожара, по данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, бушевали в Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах региона в результате обстрелов врага.
Накануне днем военные РФ ударили по жилому сектору в селе Рубежное Чугуевского района. Из-за «прилетов» горели три частных дома на площади 160 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
«Вечером в результате массированной вражеской атаки БпЛА по г. Богодухов пострадали шесть человек, из них один ребенок. Попадания пришлись в складское здание, где хранились зерновые культуры. Там загорелся пожар площадью шесть метров квадратных, который оперативно затушили спасатели. Также повреждены двухэтажный жилой дом и здание гаража», – передают спасатели.
Кроме того, двое людей пострадали в результате взрыва газового баллона в поселке Высокий Харьковского района. С серьезными ожогами людей госпитализировали.
