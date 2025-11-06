Live
  • Чт 06.11.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.34

Из-за взрыва газового баллона в Высоком пострадали двое людей – ГСЧС

Происшествия 08:39   06.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за взрыва газового баллона в Высоком пострадали двое людей – ГСЧС

Три пожара, по данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, бушевали в Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах региона в результате обстрелов врага. 

Накануне днем военные РФ ударили по жилому сектору в селе Рубежное Чугуевского района. Из-за «прилетов» горели три частных дома на площади 160 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

«Вечером в результате массированной вражеской атаки БпЛА по г. Богодухов пострадали шесть человек, из них один ребенок. Попадания пришлись в складское здание, где хранились зерновые культуры. Там загорелся пожар площадью шесть метров квадратных, который оперативно затушили спасатели. Также повреждены двухэтажный жилой дом и здание гаража», – передают спасатели.

Кроме того, двое людей пострадали в результате взрыва газового баллона в поселке Высокий Харьковского района. С серьезными ожогами людей госпитализировали.

Читайте также: Генштаб: 14 атак россиян отбили СОУ на севере от Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
05.11.2025, 21:33
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
05.11.2025, 16:03
Завтра, 6 ноября, трамваи не будут ходить днем в одном из районов Харькова
Завтра, 6 ноября, трамваи не будут ходить днем в одном из районов Харькова
05.11.2025, 18:51
Новости Харькова — главное 6 ноября: что происходит в Волчанске, кто без света
Новости Харькова — главное 6 ноября: что происходит в Волчанске, кто без света
06.11.2025, 09:01
Сегодня 6 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 ноября 2025: какой праздник и день в истории
06.11.2025, 06:00
Фото разрушений в Богодухове показали в прокуратуре
Фото разрушений в Богодухове показали в прокуратуре
06.11.2025, 09:37

Новости по теме:

05.11.2025
Что горело в регионе из-за обстрелов россиян, сообщили в ГСЧС
29.10.2025
В ГСЧС рассказали о пожарах из-за «прилетов» в Чугуеве и Изюме
28.10.2025
Тушили больше двух часов: ночью в Харькове бушевал пожар (фото)
23.10.2025
В огне на Салтовке погиб человек – данные ГСЧС
17.10.2025
ГСЧС: харьковчанин разбирал БпЛА в доме – дрон взорвался, а парень пострадал


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Из-за взрыва газового баллона в Высоком пострадали двое людей – ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2025 в 08:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три пожара, по данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, бушевали в Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах региона в результате обстрелов врага. ".